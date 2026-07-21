Occhi su Rugani e Cabal, Paratici pronto per lo scarto di Spalletti: il punto sulle cessioni Juve

La Juve è al lavoro per sfoltire la rosa. Diversi degli elementi visti in campo sabato pomeriggio contro il Basilea appaiono, infatti, destinati a fare i bagagli per dirigersi altrove nei prossimi giorni. Possibilmente a titolo definitivo. Questo l’auspicio della dirigenza bianconera che spera appunto di fare cassa con le vendite dei calciatori che non rientrano più nei piani di Luciano Spalletti. Così da ricavarci un gruzzoletto utile da reinvestire poi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico di Certaldo. Missione possibile.
Italiano spinge per Cabal
A tal proposito appare evidente come almeno tre quarti della difesa schierata nel secondo tempo in Svizzera sia in procinto di salutare presto la Continassa. A partire dal colombiano Juan Cabal, per il quale si registrano degli interessamenti sul mercato estero. In particolare da parte del Besiktas. Lavori in corso per trovare la quadra sulla formula che potrebbe, effettivamente, condurre l’ex Verona sul Bosforo.
Vincenzo Italiano lo aspetta a braccia aperte e la soluzione ideale per tutti potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato però a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni tipo il raggiungimento di un tot numero di presenze o la qualificazione in Champions League del Besiktas. Vedremo. Contatti e lavori in corso per raggiungere un accordo, magari già entro questa settimana.
Rugani in cerca di riscatto
Nel frattempo pure un altro centrale difensivo è sempre più lontano dalla Juve, ovvero Daniele Rugani. Qualcosa anche per lui all’estero si muove, anche se in Italia ci sono già un paio di società a essersi informate. Si tratta di Monza e Bologna, entrambe alla ricerca di innesti di spessore ed esperienza per puntellare le rispettive retroguardie. Il classe 1994 in tal senso rappresenta il classico usato sicuro che può far comodo sia a Juric sia a Tedesco. Ecco perché qualche segnale dalle parti della Continassa è arrivato.
Con Rugani che sembra desideroso di vivere un finale di carriera da protagonista. Ecco perché sono stati avviati i primi contatti dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina. Sarebbe bastata una sola presenza in più a Rugani per diventare a tutti gli effetti un giocatore gigliato a titolo definitivo. Con la Juve che in quel caso avrebbe incassato 2 milioni, realizzando pure una piccola plusvalenza.
Joao Mario può partire: Fiorentina vigile
Niente da fare. Alla fine la Fiorentina ha scelto di non far scattare l’obbligo, centellinando appositamente le apparizioni in campo dell’ex Empoli. A proposito della Viola: Fabio Paratici vuole cautelarsi dinanzi alle prossime partenze di Dodò e Nicolò Fortini. Per questo l’uomo mercato della società toscana è pronto a tornare alla carica per il laterale destro portoghese Joao Mario. Un suo vecchio pallino che non rientra nei piani di Spalletti.
Quest’ultimo - non va affatto dimenticato - l’aveva già bocciato a gennaio, spedendolo in prestito al Bologna. Adesso la Fiorentina può piazzare l’affondo decisivo: sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto; mentre la Juventus preferirebbe cederlo con l’obbligo. Tradotto: una quadra va ancora trovata, ma sembrano esserci tutti i presupposti per arrivare al traguardo.
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La Juve è al lavoro per sfoltire la rosa. Diversi degli elementi visti in campo sabato pomeriggio contro il Basilea appaiono, infatti, destinati a fare i bagagli per dirigersi altrove nei prossimi giorni. Possibilmente a titolo definitivo. Questo l’auspicio della dirigenza bianconera che spera appunto di fare cassa con le vendite dei calciatori che non rientrano più nei piani di Luciano Spalletti. Così da ricavarci un gruzzoletto utile da reinvestire poi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico di Certaldo. Missione possibile.
Italiano spinge per Cabal
A tal proposito appare evidente come almeno tre quarti della difesa schierata nel secondo tempo in Svizzera sia in procinto di salutare presto la Continassa. A partire dal colombiano Juan Cabal, per il quale si registrano degli interessamenti sul mercato estero. In particolare da parte del Besiktas. Lavori in corso per trovare la quadra sulla formula che potrebbe, effettivamente, condurre l’ex Verona sul Bosforo.
Vincenzo Italiano lo aspetta a braccia aperte e la soluzione ideale per tutti potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato però a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni tipo il raggiungimento di un tot numero di presenze o la qualificazione in Champions League del Besiktas. Vedremo. Contatti e lavori in corso per raggiungere un accordo, magari già entro questa settimana.