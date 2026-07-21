Occhi su Rugani e Cabal, Paratici pronto per lo scarto di Spalletti: il punto sulle cessioni Juve

Rugani in cerca di riscatto

Nel frattempo pure un altro centrale difensivo è sempre più lontano dalla Juve, ovvero Daniele Rugani. Qualcosa anche per lui all’estero si muove, anche se in Italia ci sono già un paio di società a essersi informate. Si tratta di Monza e Bologna, entrambe alla ricerca di innesti di spessore ed esperienza per puntellare le rispettive retroguardie. Il classe 1994 in tal senso rappresenta il classico usato sicuro che può far comodo sia a Juric sia a Tedesco. Ecco perché qualche segnale dalle parti della Continassa è arrivato.