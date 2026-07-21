Di Gregorio, sempre più Juve. Oltre il Dibu Martinez: Vicario e altri due nomi

Da Trubin a Jorgensen: tutte le opportunità sul mercato della Juve

Sennò? Sennò ci sono le opportunità. E le opportunità le costruisce anche, in particolare, il calciomercato. Quello che si fa quotidianamente, ancor più quando il pallone torna a rotolare e i ragionamenti sono supportati da quanto si vede in campo. In questo senso, si fanno spazio proposte intriganti, comunque tutte ancora da considerare, sia dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista economico. Ad esempio: la Juve ha considerato pure il numero uno del Benfica, Anatoliy Trubin, vicino all’Inter qualche tempo fa. E ai bianconeri è stato inoltre proposto Filip Jorgensen, in uscita dal Chelsea. A proposito di opportunità costruite e di finestre aperte, quasi all’improvviso. Le valutazioni che cambiano nei rispettivi ritiri possono cambiare anche le prospettive di determinati calciatori, perciò gli approfondimenti degli uomini mercato. Ma non c’è dubbio: Vicario sarebbe un’altra storia. E sarebbe pure l’ambizione di un ragazzo che ha il fortissimo desiderio di mettere da parte un’annata completamente storta al Tottenham e di tornare al centro dei discorsi, in particolare di quelli azzurri.