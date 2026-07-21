Olise: assist, lacrime e un futuro in bilico. Il fantasista vuole lasciare la Bundesliga

Nato e cresciuto in Inghilterra

Una tempesta interiore per lui che è nato a Hammersmith, vivace quartiere nella zona ovest di Londra in riva al Tamigi. Padre Vincent anglo-nigeriano, madre Mina franco-algerina. Una carriera calcistica e scolastica solo britannica fino a due anni fa. I primi calci nell’Hayes & Yeading United, club dilettantistico nel Distretto londinese di Hillingdon, poi i settori giovanili di Arsenal, Chelsea, Manchester City e Reading. Il debutto in Premier League, il passaggio al Crystal Palace nel 2021 per il corrispettivo di 9,3 milioni di euro e l’acquisto da parte del Bayern nel luglio 2024 per 50 milioni. Avrebbe potuto scegliere fra 5 Nazionali diverse: inglese, nigeriana, francese, algerina e persino haitiana (antenati materni). Ma ha sempre optato per la maglia blu debuttando nel 2019 con l’Under 18. Quindi Under 21, 23 e Francia Olimpica con cui ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024 risultando il miglior assist-man (5) del torneo. Subito dopo ecco la chiamata di Deschamps per il debutto nella Nazionale A.

Resta il primato soffiato a Pelé

Durante il suo derby personale con l’Inghilterra a Miami ha dovuto subire in campo provocazioni e sfottò dagli avversari per il suo lungo passato “british”: i maligni sostengono che ancor oggi parli molto meglio la lingua di Shakespeare rispetto a quella di Victor Hugo... Di certo parla “divinamente” con i piedi, soprattutto il suo magico sinistro. Nella finale per il bronzo ha infranto un record che durava 56 anni detenuto nientemeno che da “O Rei” Pelé: grazie ai due passaggi decisivi per Mbappé è salito a quota 7 assist in una singola edizione di Coppa del Mondo, uno in più del brasiliano che ne aveva firmati 6 a Messico ’70. Che gli assist siano una sua specialità lo si sapeva da tempo. Nell’ultima stagione con il Bayern, in 52 partite onnicomprensive ne ha realizzati 30 più 22 reti. Fenomeno assoluto. Fantasista unico.

Dagli errori sotto porta alla chiamata del Real

Ai Mondiali, però, gli è clamorosamente mancato il gol. Da non credere: fermo a quota zero su 20 conclusioni nello specchio della porta in 8 partite. “Monsieur Nonchalant”, com’è soprannominato per via dell’espressione impassibile, dei gesti minimalisti in campo, dell’atteggiamento rilassato, ha mostrato il suo aspetto umano. Negli spogliatoi ha pianto a dirotto per quei due gol sbagliati (a 15’ e 9’ dalla fine) sul 4-3 per l’Inghilterra che avrebbero completato una rimonta miracolosa. Era inconsolabile. Deschamps lo ha abbracciato forte e gli ha parlato a lungo finché le lacrime si sono placate. Lo consolano le parole al miele del campione del mondo ’98 con la Francia, Patrick Vieira: «Prima avevamo Platini, poi Zidane, poi Henry. Ora abbiamo Olise». Più che un “imprimatur”. Ma lo consola anche e soprattutto la volontà del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pronto a mettere sul piatto una cifra superiore ai 200 milioni (e 20 milioni l’anno d’ingaggio) per portarlo al Bernabéu e farlo giocare a fianco di Kylian Mbappé. Il Bayern è rimasto di stucco. Anche perché pure il Liverpool accetta la sfida e s’appresta a rilanciare. E Olise è “disperato” perché vuol lasciare a tutti i costi la Germania.