Milan, il terzo colpo è Modric: rinnoverà per un'altra stagione cercando la Champions

Avere 41 anni e sentire ancora quella voglia matta di calcio. Luka Modric pensava che forse, dopo il Mondiale, un po’ gli sarebbe passata. Il Milan , invece, dopo esserselo goduto per un anno sperava che il mago tornasse sui suoi passi. Niente addii dopo gli impegni con la Croazia , era troppo brutto pensare che Modric lasciasse la maglia rossonera con il rimpianto di non aver centrato la Champions. L’opera di persuasione era cominciata prima della fine del campionato e in settimana, forse già domani, potrebbe essere coronata da una firma. Mica un autografo qualunque, però: quello di Modric su un nuovo contratto con il Milan.

L'accordo e le cifre del rinnovo

Luka prolunga, hanno fatto sapere dalla Croazia. Luka continuerà a essere il faro del Diavolo di Amorim, contento pure lui di avere a disposizione un fuoriclasse, per quanto chilometrato, che ha dimostrato di poter fare ancora la differenza in Serie A. I media croati hanno anche riportato alcune indiscrezioni sull’accordo: come detto, si dovrebbe trattare ancora un contratto annuale, con le stesse condizioni di salario della passata stagione: 3.5 milioni più bonus al giocatore. Sarà un’occasione in più per vedere il campione all’opera, ma soprattutto quello di Modric è un altro nome di peso che viene confermato in rosa al Milan - e solo un paio di giorni fa anche Rabiot aveva confermato di non aver nessuna intenzione di lasciare il club rossonero.

Amorim ha precisato che sarà gestito

Non era scontato. Il pressing di tutta la società, però, si è fatto sentire, oltre all’amore dei tifosi - e alla stima di Amorim. Il nuovo tecnico si era già sbilanciato nella prima conferenza stampa, quando a Milanello si respirava sì ottimismo su un probabile rinnovo, ma non così forte - spiegando che considerava Modric un giocatore chiave per il possesso palla dei rossoneri. «Non giocherà tutte le partite, ma vorremmo contare su di lui», disse Ruben quel dì. È stato accontentato, anche se la decisione sul futuro era tutta del centrocampista ex Real. Con la società che gli ha lasciato il tempo giusto per poter programmare al meglio il futuro. Da questo punto di vista le parole di Amorim potrebbero anche sottintendere che nelle intenzioni del nuovo tecnico ci sarà una gestione di Luka leggermente diversa rispetto a quanto visto l’anno passato. Con Allegri il croato era stato praticamente intoccabile: 37 presenze stagionali, di cui 34 in campionato su 38 partite. La condizione ne ha un po’ risentito sul finale, quando comunque il Pallone d’Oro 2018 ha anche riportato l’infortunio allo zigomo che lo ha visto rientrare solo all’ultima di campionato, per di più con la maschera. In questa stagione ci saranno, oltre agli impegni di campionato, quelli di Europa League da gestire. È impensabile che Modric possa giocare con la stessa frequenza, ma di sicuro Amorim ha pensato a un modo per dosarlo nelle occasioni migliori.

A breve deciderà se ritirarsi o meno dalla nazionale

Nei prossimi giorni ci sarà anche tempo per capire quali saranno le intenzioni del giocatore anche nei confronti della nazionale. Se il Mondiale fosse finito con un’altra prestazione super della Croazia (che era stata in finale nell’edizione del 2018 ed era arrivata terza nell’edizione 2022) probabilmente Luka avrebbe salutato. Ora le ipotesi che rimangono in piedi sono diverse. Il Germanijak, uno dei siti croati che ha raccontato dell’imminente nuova firma di Modric con il Milan, ha svelato che ci sarebbe stato un incontro tra il capitano della nazionale e il neo tecnico Bilic. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, verrà fatta chiarezza anche su questo capitolo della carriera del regista. Le ipotesi sul tavolo sono quelle di una sorta di partita per dire addio tra quelle che la Croazia giocherà in Nations League, oppure la pazza idea di proseguire. Intanto per quest’anno, poi si vedrà. Con Modric non si può mai dire - e quando lo si sarà visto firmare di nuovo con il Milan dopo che a maggio era dato quasi per scontato un suo addio, probabilmente anche in ottica nazionale tutte le porte vanno tenute aperte.