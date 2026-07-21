Milan, l'Aston Villa sonda Leao: occhi in Belgio per l'eventuale sostituto

Due club seduti davanti a un pc per un video meeting, mentre chiudono un affare. All’improvviso una domanda, buttata lì a margine: Milan , cosa mi dici di Leao ? Il quesito non sarà stato posto in questi termini e sicuramente sarà stato fatto in inglese, ma quel che è certo è che l’ Aston Villa , mentre chiudeva l’affare Estupinan con il Milan , ha sondato il terreno pure per il portoghese. Per ora semplice interesse esplorativo. In futuro, chissà.

Offerte o sondaggi cercasi

L’estate è foriera di ondate di calore che potrebbero incendiare improvvisamente le strade che portano in Premier. Lo stato attuale dell’arte è che Leao è in ferie (dovrebbe, se non ci saranno prima sviluppi di mercato, raggiungere la squadra il 29 luglio, a Perth) dopo un Mondiale vissuto tutt’altro che da protagonista. Attende: per sua stessa ammissione considera il capitolo rossonero chiuso. Il desiderio sarebbe quello di approdare in un club di prima fascia, niente Arabia o Turchia - destinazioni dove qualche tiepido interesse per Rafa ci sarebbe pure. Lui, però, sente di avere ancora della carriera davanti, magari in Liga o ancora meglio in Premier League e allora (per adesso) fa un po’ lo sdegnoso, sperando che si faccia avanti qualche pretendete più di suo gradimento. Peccato che finora sono clamorosamente mancate non tanto solo le offerte, ma persino i sondaggi iniziali da parte di quelle big da prima fascia europea che avrebbe sognato Leao. Con il Milan che, se arrivasse un club capace di accontentare gli standard del portoghese e versare sul piatto della bilancia una sessantina di milioni, aprirebbe senza resistenza i cancelli per fare uscire la punta.

Karetsas ha già detto sì: costa 40 milioni

In effetti sarebbe già stato individuato dagli uomini di mercato milanisti anche un sostituto del portoghese, quel giocatore da mettere dietro all’attaccante centrale che vorrebbe tanto Amorim nella sua formazione. L’identikit porta fino in Belgio, da Kosta Karetsas. Il classe 2007 in forza al Genk rappresenta quel giocatore di talento che messo sulla trequarti darebbe una quota di estro decisivo alla squadra. Sulle tracce del ragazzo di origini greche ci sono tanti club europei, soprattutto il Borussia Dortmund che lo osserva da tempo. Ma pare che Karetsas sarebbe più disposto a sposare il progetto rossonero, piuttosto che a sbarcare in Bundesliga. La valutazione che ne fanno in Belgio, tra parte fissa e bonus, sfiorerebbe la quarantina di milioni - anche perché bisogna considerare che Karetsas ha un accordo con il Genk valido fino al 30 giugno del 2029. L’esborso sarebbe importante e prima di essere messo sul tavolo di qualunque trattativa, necessita un’uscita. Per questo a Casa Milan sperano che presto diventi caldo il dossier Leao, sul fronte delle uscite. Sarebbe una separazione dal finale un po’ triste, ma necessaria a lanciare la squadra di domani.