Zaniolo rinnova il contratto con l’Udinese: è ufficiale. La durata del nuovo accordo e i dettagli

Si chiude la telenovela Zaniolo: è ufficiale il rinnovo con l'Udinese. Trovato l'accordo tra il fantasista azzurro e il club friulano per proseguire insieme. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione - presentando un certificato medico - dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno, all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo, senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni - in cui si è stati anche vicini alla rottura - oggi c'è stata la sigla sul nuovo contratto, che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno.

Il comunicato dell'Udinese

Questa la nota del club: "Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni". Zaniolo guadagnerà 1,8 milioni di euro all'anno e sarà subito a disposizione di Runjaic nel ritiro austriaco di Lienz.