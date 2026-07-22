Inter, urge la svolta: assalto a Jones! Chivu è in pressing: vuole subito Curtis. Dopo c'è l'esterno

MILANO - Nel mercato bisogna sempre farsi trovare pronti con un piano B, nel caso dell’Inter - sull’erede di Dumfries - saremmo già alle terze scelte e per questo motivo Piero Ausilio, in accordo con Cristian Chivu, ha deciso di sparigliare le carte. Il budget a disposizione resta quello a suo tempo destinato a Palestra, risorse che, anziché sull’esterno, andrebbero destinate all’ultimo rimasto tra i giocatori inseriti dall’allenatore alla voce rinforzi, vale a dire Curtis Jones. Il Liverpool chiede 40 milioni, fingendo di ignorare il fatto che il centrocampista sia in scadenza tra un anno e rifiuti ogni possibile destinazione gli venga proposta (ultima della serie il Nottingham Forest). A giustificare questa rigidità anche le parole di Andoni Iraola. «Per me è un grande giocatore. È molto importante che sia di Liverpool, ha anche personalità: spero di poterlo trattenere, non solo quest’anno ma per più tempo», ha detto il nuovo manager dei Reds. Tuttavia Jones da gennaio si è promesso all’Inter che però, complice la priorità data alla ricerca dell’esterno, non si è mai avvicinata a quanto chiede la controparte. Considerato che sulla ricerca dell’erede di Dumfries l’Inter si è impantanata, l’idea - come sottolineato - è quella di accelerare per il centrocampista e poi riaprire più avanti il file legato all’esterno. In tal senso conviene fare un po’ di chiarezza: i dubbi su Spence sono legati ai costi altissimi dell’operazione, lo stesso vale per Givairo Read, mentre i vari Vanderson, Molina e Dodo non scaldano e lo stesso vale per Belghali, retrocesso con il Verona.