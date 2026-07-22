Rogers al Chelsea, ufficiale: è il secondo acquisto più costoso della Premier, le cifre

Colpo di mercato del Chelsea. E' ufficiale per la squadra di Xabi Alonso l'ingaggio di Morgan Rogers: l'attaccante dell'Aston Villa, 23 anni, è stato acquistato per 137 milioni di euro, l'operazione più costosa della storia dei Blues, oltre ad essere il secondo acquisto con maggior esborso economico della storia della Premier League (Il primo è quello effettuato dal Liverpool nella passata stagione per Aleksander Isak sulla cifra di 143 milioni). Il trequartista inglese ha firmato un contratto fino al giugno 2032 - con opzione per un'ulteriore stagione - diventando l'acquisto record del club e il calciatore britannico più costoso di sempre. Rogers è il terzo ingaggio della Premier League di questa estate a superare la soglia dei 100 milioni di euro, dopo il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City per 135 milioni e quello di Sandro Tonali, per il quale il Tottenham ha versato 107 milioni al Newcastle. Nel frattempo, Mateus Fernandes è passato dal West Ham al Tottenham per 99 milioni di euro. Rogers, reduce dagli impegni mondiali con l'Inghilterra, è il terzo acquisto di Xabi Alonso per la squadra, dopo Marco Palestra e Geovanny Quenda.