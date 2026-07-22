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Rogers al Chelsea, ufficiale: è il secondo acquisto più costoso della Premier, le cifre

È stato definito il trasferimento dell'inglese dall'Aston Villa ai Blues. Affare da record per il club londinese
3 min
Morgan Rogerschelsea

Colpo di mercato del Chelsea. E' ufficiale per la squadra di Xabi Alonso l'ingaggio di Morgan Rogers: l'attaccante dell'Aston Villa, 23 anni, è stato acquistato per 137 milioni di euro, l'operazione più costosa della storia dei Blues, oltre ad essere il secondo acquisto con maggior esborso economico della storia della Premier League (Il primo è quello effettuato dal Liverpool nella passata stagione per Aleksander Isak sulla cifra di 143 milioni). Il trequartista inglese ha firmato un contratto fino al giugno 2032 - con opzione per un'ulteriore stagione - diventando l'acquisto record del club e il calciatore britannico più costoso di sempre. Rogers è il terzo ingaggio della Premier League di questa estate a superare la soglia dei 100 milioni di euro, dopo il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City per 135 milioni e quello di Sandro Tonali, per il quale il Tottenham ha versato 107 milioni al Newcastle. Nel frattempo, Mateus Fernandes è passato dal West Ham al Tottenham per 99 milioni di euro. Rogers, reduce dagli impegni mondiali con l'Inghilterra, è il terzo acquisto di Xabi Alonso per la squadra, dopo Marco Palestra e Geovanny Quenda.

Il comunicato del Chelsea

L'attaccante 23enne ha firmato un contratto con lo Stamford Bridge fino al 2033 e si unirà alla squadra di Xabi Alonso in vista della stagione 2026/27. "Sono davvero entusiasta" ha dichiarato Rogers. "Per me, il Chelsea è il club più grande di Londra, un club che ho sempre ammirato fin da bambino. Sono davvero entusiasta del progetto con il nuovo allenatore, dei giocatori che abbiamo e della direzione verso cui sta andando il club. Per questo sono qui e non vedo l'ora di iniziare". Rogers arriva al Chelsea dopo essersi affermato come uno dei migliori giovani talenti offensivi della Premier League. Durante la sua esperienza all'Aston Villa, i suoi gol e assist hanno contribuito a 40 reti in 85 presenze in Premier League, guidando il club delle Midlands a un piazzamento tra le prime quattro e alla conquista della UEFA Europa League nella scorsa stagione. Si legge sul sito ufficiale del Chelsea.

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