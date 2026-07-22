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Muharemovic, il comunicato Juve sull’incasso: le cifre ufficiali della cessione al Leeds

I bianconeri riportano la cifra esatta riscossa dal trasferimento in Premier League del difensore bosniaco ex Sassuolo
2 min
JuventusMuharemovic

Il trasferimento a titolo definitivo di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds United genera profitto nelle casse della Juventus, a cui da accordo sarebbe spettato infatti il 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco. A questo punto i bianconeri avranno maggior denaro da investire nella campagna acquisti.

La cifra esatta incassata dalla Juventus

La Juventus ha comunicato la cifra esatta incassata dall'operazione Muharemovic: "Torino, 22 luglio 2026 – Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del perfezionamento del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Tarik Muharemovic da parte di US Sassuolo Calcio al Leeds United FC, perfezionatosi in data 16 luglio 2026, Juventus ha maturato il diritto a percepire un corrispettivo (c.d. “sell-on fee”) secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali sottoscritti con il Sassuolo nell’agosto 2024 in occasione della cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore a tale club. L'operazione genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso pari a ca. € 17,4 milioni, al netto degli oneri accessori", si legge.

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