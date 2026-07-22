Da Cunha rinnova con il Como fino al 2031, è ufficiale: "La Champions non è un punto d'arrivo"

Lucas Da Cunha ha firmato un nuovo contratto con il Como fino al 2031 . Da quando è arrivato sulle rive del Lago nel gennaio 2023, il centrocampista ha collezionato 129 presenze, segnando 20 gol e fornendo 15 assist tra Serie B, Coppa Italia e Serie A. "In questa città sono cresciuto come persona e come calciatore, trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra - le parole di Da Cunha -. La promozione in Serie A e il sogno della Champions League non sono un punto di arrivo , ma la spinta a volere sempre di più. Sono felicissimo di aver rinnovato con questa maglia e non vedo l'ora di continuare questo percorso tutti insieme: squadra, club e tifosi".

L'attestato di stima di Fabregas

Soddisfatto il tecnico Cesc Fabregas: "Lucas incarna tutto ciò che vogliamo costruire a Como. Ho avuto il privilegio di giocare al suo fianco quando è arrivato per la prima volta e, da allora, l'ho visto crescere fino a diventare un grande centrocampista, il nostro capitano e un vero leader per questa squadra. Ha fatto parte di ogni tappa del nostro percorso. Ciò che lo rende speciale non è solo la sua qualità, ma anche la sua umiltà, la sua intelligenza e la sua disponibilità a impegnarsi per la squadra ogni singolo giorno. Capisce ciò che gli chiediamo e dà il massimo per la maglia. Questo rinnovo è pienamente meritato e sono molto felice che continueremo a crescere insieme per molti altri anni", ha aggiunto il tecnico spagnolo.

