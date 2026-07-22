Summerville pianta la Roma e va in Arabia, telenovela finita: le cifre dell'operazione

Non sarà Crysencio Summerville l'acquisto che tanto brama Gian Piero Gasperini in attacco. Dopo una telenovela infinita - che sembrava doversi concludere con l'approdo dell'ex West Ham alla Roma -, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha deciso di fare all-in sull'esterno olandese, reduce da un Mondiale di tutto rispetto con la nazionale olandese in cui ha collezionato 2 gol e 2 assist in 4 partite. Numeri che parlano di un esterno decisivo in zona offensiva e al tecnico della Roma avrebbe sicuramente fatto comodo una pedina in più nell'attuale scacchiere giallorosso. Purtroppo per Malen e compagni però, le cose andranno diversamente, con Summerville che si unirà molto presto all'Al-Hilal di Inzaghi.

Roma, l'Al-Hilal si prende Summerville: le cifre L'offerta del club arabo ha fatto vacillare il West Ham e l'esterno olandese, il quale sembrava essersi convinto ad accettare la proposta della Roma. Nelle fasi finali della trattativa - fatta di numerosi rilanci e controproposte - è entrato a gamba tesa il club arabo, il quale ha messo sul piatto circa 75 milioni di euro - bonus compresi - ed un contratto faraonico da 16 milioni di euro netti all'anno fino al 2031 per il calciatore.

Roma Dybala celebra i 99 anni della Roma: tifosi in delirio per la Joya Nulla da fare per il club giallorosso: l'accordo con il club londinese sulla base di 50 milioni di euro e l'interesse mostrato da Summerville - al quale era stato proposto un contratto da 4,5 milioni di euro annui - non sono bastati per vedere il calciatore olandese a Roma. D'Amico dovrà tornare al lavoro quanto prima, virando su altri obiettivi al fine di consegnare a Gasperini il jolly offensivo di cui necessita.