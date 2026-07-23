Mastantuono, nuova occasione Juve! L’assist da Mourinho e una volontà chiarissima

Juve, su Mastantuono c'è anche Paratici

Per questo motivo partirà in prestito secco, senza grosse aperture a soluzioni più fantasiose, come una cessione e magari con recompra. Ecco perché è un’occasione, ecco perché la Juventus lo sta valutando con attenzione. Ecco perché, soprattutto, a farsi sotto è stata la Fiorentina nelle ultime ore, alimentando l’intreccio tra Fabio Paratici e il suo vecchio club. La Viola ha chiesto Pellegrino, in questi ultimi giorni. E fatto passi in avanti per quello che doveva essere un talento generazionale, ma che a Madrid ha fatto fatica a imporsi.