Dibu Martinez-Juve, in mezzo c'è il...dito. E spunta un nuovo nome dalla Bundesliga

Tra moglie e marito non devi mettere il dito. Ma, nello specifico, neanche tra la Juve e il portiere, soprattutto durante il mercato. La moglie e il dito “appartengono” a Dibu Martinez, il portiere dell’Argentina che ha disputato tutto il Mondiale con una frattura alla falange. Ecco, la signora Mandinha Martinez, via social, si è lasciata andare, con trasporto e passione, alla narrazione dell’epopea che il marito ha dovuto affrontare a causa dell’infortunio alla mano subito prima della finale di Europa League, pur di giocare con l’Argentina: “Le settimane sono state piene di radiografie, gessi, notti insonni per il dolore costante, incertezza e frustrazione. Poi c’è stato il viaggio per aggregarti ai tuoi compagni, solo per scoprire che non potevi ancora allenarti con loro. Mentre tutti si preparavano insieme, tu ti allenavi da solo. Dopo aver lavorato tutto l’anno per questo momento, so quanto sia stata dura per te. Ma non ti sei mai lamentato”. Un atto di orgoglioso amore legittimo e perfino lodevole, però espresso con una tempistica non proprio adeguata visto che il marito sta nel pieno di un braccio di ferro di mercato tra la Juventus e l’Aston Villa che, in sovrappiù, non lo vuole lasciar partire se non a condizioni considerate troppo onerose dai bianconeri.

Dal Dibu a Vicario A questo, appunto, si aggiungono le perplessità sulle condizioni fisiche del Dibu e sul rischio che debba, ora sì, operarsi al dito con conseguente indisponibilità a inizio stagione. È storia ormai nota che l’argentino sia il preferito di Spalletti e che i dirigenti bianconeri abbiano già raggiunto un accordo con i suoi agenti. Però i dubbi fisici e le resistenze dell’Aston Villa (che peraltro a sua volta è più che interessato a Suzuki del Parma) complicano un poco i piani. Essenziale, così, tenere in caldo piste alternative. La prima, anche questa nota da tempo, porta verso Guglielmo Vicario che sa di non rientrare più tra i piani del Tottenham con cui ha un contratto fino al 2028: abbastanza in là per consentire al club londinese di prendere in esame un prestito senza obblighi di riscatto, ipotesi a cui sta lavorano la Juventus che non è disposta invece a versare i 20 milioni (trattabili) che chiedono gli inglesi per la cessione a titolo definitivo del portiere azzurro.

Juventus Una Juve in rosa! Svelata la seconda maglia, tifosi in estasi: “Ora i giocatori” Ipotesi alternative Vicario, dal canto suo, ha già mandato messaggi di gradimento al trasferimento in bianconero e nelle ultime ore ha preso consistenza anche un interessamento del Napoli nell’ambito di uno scambio con Vanja Milinkovic-Savic. Inevitabile, così, che emergano ipotesi alternative e proposte diffuse di portieri pronti all’uso. Come Noah Atubolu, portiere del Friburgo e titolare dell’Under 21 con cui è vice campione d’Europa. Dotato di gran fisico e di una buona capacità nel gioco a terra, con i suoi 24 anni non corrisponde però al profilo richiesto da Spalletti che vuole apportare anche esperienza e carattere oltre a un maggiore valore tecnico. Insomma, la prima scelta resta quella che porta a Dibu Martinez. Senza nascondersi dietro a un dito. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE