Vicario verso l’addio, l’ultima decisone Tottenham toglie ogni dubbio 

La preparazione estiva del Tottenham entra nel vivo con la partenza per la tournée tra Nuova Zelanda e Australia, appuntamento fondamentale per mettere minuti nelle gambe e permettere a De Zerbi e al suo staff tecnico di valutare il gruppo a disposizione. Tra i 35 calciatori convocati, però, spiccano anche diverse assenze di rilievo, alcune dovute a problemi fisici e altre a periodi di riposo concessi dopo gli impegni internazionali. Tra i nomi che non prenderanno parte al viaggio c'è anche quello di Vicario, la cui esclusione ha inevitabilmente acceso nuove indiscrezioni sul suo futuro. Il portiere italiano continua a essere fra i nomi della lista nella Juventus.
Tottenham in tournée: i convocati e gli assenti
Gli Spurs inizieranno la loro tournée estiva in Nuova Zelanda, dove affronteranno l'Auckland all'Eden Park, prima di trasferirsi in Australia per le sfide contro Sydney e Chelsea. Per il viaggio è stata diramata una lista di 35 giocatori, nella quale figurano molti dei principali protagonisti della rosa, insieme ad alcuni giovani che avranno l'occasione di mettersi in mostra. Restano invece a Londra Kudus, Xavi Simons, Kulusevski e Odobert, tutti impegnati nel recupero dai rispettivi problemi fisici.
Anche Vicario non partirà con il resto della squadra dopo aver riportato un lieve infortunio durante una seduta di allenamento, come scritto sul sito ufficiale del club londinese. Bentancur e Pape Matar Sarr beneficeranno invece di un periodo di riposo supplementare dopo gli impegni ai Mondiali. Fuori dalla spedizione anche Pedro Porro, Romero, Senesi e Spence, ai quali è stato concesso un rientro posticipato in seguito alle fasi finali della competizione estiva. La tournée rappresenterà quindi un'importante occasione per testare il gruppo a disposizione in vista dell'inizio della nuova stagione.
Vicario resta a Londra: tra infortunio e possibili scenari di mercato
L'assenza di Vicario dalla lista dei convocati non è passata inosservata e continua ad alimentare le voci sul suo futuro. Ufficialmente il Tottenham ha spiegato che il portiere italiano è alle prese con un lieve problema fisico accusato durante gli allenamenti e che proseguirà le cure presso il centro sportivo del club. Parallelamente, però, il suo nome resta al centro delle indiscrezioni di mercato che lo potrebbero vedere lontano dagli Spurs. Secondo le ultime ricostruzioni, il club inglese sarebbe disponibile a valutare la sua partenza già nel corso di questa sessione estiva. L'ipotesi di un trasferimento appare quindi concreta, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta ritenuta soddisfacente. Tra le società maggiormente interessate figura la Juventus, che monitora con attenzione l'evolversi della situazione. Le prossime settimane potrebbero quindi risultare decisive per il futuro dell'estremo difensore azzurro.
Juventus, Vicario è l'alternativa principale: il punto sulla porta bianconera
La Juventus continua a lavorare per individuare il portiere destinato a difendere i pali nella prossima stagione. Emiliano Martinez resta il primo obiettivo della dirigenza bianconera, ma la trattativa presenta ancora diversi ostacoli e per questo motivo il club sta valutando soluzioni alternative. L'intenzione è quella di acquistare un estremo difensore che possa partire da titolare senza alimentare dubbi o ballottaggi. Di Gregorio, infatti, potrebbe anche restare alla Continassa, ma la società ritiene necessario inserire un profilo di livello superiore. In questo contesto torna con forza il nome di Vicario, già seguito da tempo e ritenuto un'opzione particolarmente interessante, oltre ad altri nomi come quello di Atubolu.
Il suo entourage avrebbe sondato diverse piste, sia in Italia sia all'estero, ma la prospettiva di vestire la maglia della Juve rappresenterebbe la destinazione preferita. Anche il portiere vedrebbe con favore un eventuale approdo in bianconero. Il Tottenham, inoltre, sarebbe disposto ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, facilitando così l'operazione. Se l'assalto a Martinez non dovesse andare a buon fine, Vicario diventerebbe il candidato principale per raccogliere l'eredità tra i pali della Juventus.
La preparazione estiva del Tottenham entra nel vivo con la partenza per la tournée tra Nuova Zelanda e Australia, appuntamento fondamentale per mettere minuti nelle gambe e permettere a De Zerbi e al suo staff tecnico di valutare il gruppo a disposizione. Tra i 35 calciatori convocati, però, spiccano anche diverse assenze di rilievo, alcune dovute a problemi fisici e altre a periodi di riposo concessi dopo gli impegni internazionali. Tra i nomi che non prenderanno parte al viaggio c'è anche quello di Vicario, la cui esclusione ha inevitabilmente acceso nuove indiscrezioni sul suo futuro. Il portiere italiano continua a essere fra i nomi della lista nella Juventus.
Tottenham in tournée: i convocati e gli assenti
Gli Spurs inizieranno la loro tournée estiva in Nuova Zelanda, dove affronteranno l'Auckland all'Eden Park, prima di trasferirsi in Australia per le sfide contro Sydney e Chelsea. Per il viaggio è stata diramata una lista di 35 giocatori, nella quale figurano molti dei principali protagonisti della rosa, insieme ad alcuni giovani che avranno l'occasione di mettersi in mostra. Restano invece a Londra Kudus, Xavi Simons, Kulusevski e Odobert, tutti impegnati nel recupero dai rispettivi problemi fisici.
Anche Vicario non partirà con il resto della squadra dopo aver riportato un lieve infortunio durante una seduta di allenamento, come scritto sul sito ufficiale del club londinese. Bentancur e Pape Matar Sarr beneficeranno invece di un periodo di riposo supplementare dopo gli impegni ai Mondiali. Fuori dalla spedizione anche Pedro Porro, Romero, Senesi e Spence, ai quali è stato concesso un rientro posticipato in seguito alle fasi finali della competizione estiva. La tournée rappresenterà quindi un'importante occasione per testare il gruppo a disposizione in vista dell'inizio della nuova stagione.