Vicario verso l’addio, l’ultima decisone Tottenham toglie ogni dubbio 

La preparazione estiva del Tottenham entra nel vivo con la partenza per la tournée tra Nuova Zelanda e Australia, appuntamento fondamentale per mettere minuti nelle gambe e permettere a De Zerbi e al suo staff tecnico di valutare il gruppo a disposizione. Tra i 35 calciatori convocati, però, spiccano anche diverse assenze di rilievo, alcune dovute a problemi fisici e altre a periodi di riposo concessi dopo gli impegni internazionali. Tra i nomi che non prenderanno parte al viaggio c'è anche quello di Vicario, la cui esclusione ha inevitabilmente acceso nuove indiscrezioni sul suo futuro. Il portiere italiano continua a essere fra i nomi della lista nella Juventus.

Tottenham in tournée: i convocati e gli assenti Gli Spurs inizieranno la loro tournée estiva in Nuova Zelanda, dove affronteranno l'Auckland all'Eden Park, prima di trasferirsi in Australia per le sfide contro Sydney e Chelsea. Per il viaggio è stata diramata una lista di 35 giocatori, nella quale figurano molti dei principali protagonisti della rosa, insieme ad alcuni giovani che avranno l'occasione di mettersi in mostra. Restano invece a Londra Kudus, Xavi Simons, Kulusevski e Odobert, tutti impegnati nel recupero dai rispettivi problemi fisici.

Anche Vicario non partirà con il resto della squadra dopo aver riportato un lieve infortunio durante una seduta di allenamento, come scritto sul sito ufficiale del club londinese. Bentancur e Pape Matar Sarr beneficeranno invece di un periodo di riposo supplementare dopo gli impegni ai Mondiali. Fuori dalla spedizione anche Pedro Porro, Romero, Senesi e Spence, ai quali è stato concesso un rientro posticipato in seguito alle fasi finali della competizione estiva. La tournée rappresenterà quindi un'importante occasione per testare il gruppo a disposizione in vista dell'inizio della nuova stagione.