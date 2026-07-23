Adeyemi al Barcellona, è ufficiale. L'ex obiettivo Juve ritrova Flick, quanto incassa il Dortmund

Il Barcellona ha ufficializzato l'ingaggio di Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund . L'attaccante tedesco, che ha esordito con la Nazionale maggiore della Germania con Hansi Flick ct, ritrova un allenatore che ha sempre creduto in lui e che lo ha fortemente voluto in azulgrana. Per il giocatore, nato a Monaco di Baviera il 18 gennaio 2002, contratto quinquennale fino al 2031 . Adeyemi, in passato seguite con grande interesse dall' Inter e, soprattutto, dalla Juventus (fu anche protagonista di un 'controverso' siparietto con Yildiz ), secondo la stampa catalana avrebbe spinto particolarmente per il trasferimento a Barcellona. Per il Mundo Deportivo il Barça verserà nelle casse del Dortmund 22 milioni di euro più altri 7 legati a possibili bonus, inoltre il Borussia avrà diritto al 30% di un'eventuale futura rivendita .

La nota del Barcellona

"Il Barcellona e il Borussia Dortmund hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante Karim Adeyemi, che ha firmato un contratto con i catalani fino al 2031. Nato a Monaco di Baviera il 18 gennaio 2002 da padre nigeriano e madre rumena, Adeyemi porta al Barça un profilo offensivo entusiasmante e versatile. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di saper giocare sia sulle fasce che al centro come centravanti, combinando una velocità bruciante con un potente piede sinistro. Queste qualità lo rendono un'altra preziosa opzione per Hansi Flick, che lo conosce bene. Quando Adeyemi militava nel Red Bull Salisburgo, il suo primo club professionistico dopo essere cresciuto nelle giovanili di Forstenried, Bayern Monaco e SpVgg Unterhaching, l'attuale allenatore del Barça gli fece fare il suo debutto in nazionale maggiore tedesca. Sono passati quasi cinque anni e ora i due si ritrovano in circostanze molto diverse. Nel frattempo, Adeyemi ha trascorso le ultime quattro stagioni al Borussia Dortmund, affermandosi sia in Bundesliga che in Champions League, dove ha collezionato 48 presenze (37 con la squadra tedesca e 11 con il Salisburgo). Due di queste sono arrivate proprio contro il Barça nella scorsa edizione della competizione. Ora, di nuovo insieme a Flick, Adeyemi approda in un club dove potrà continuare a crescere e migliorare giorno dopo giorno. Si unisce al Barcellona desideroso di mettersi in mostra e pienamente impegnato ad aiutare la squadra del suo connazionale. Nonostante il ruolo importante svolto durante le qualificazioni ai Mondiali con la Germania, non è stato incluso nella rosa per la fase finale del torneo. Dopo un'estate libera per ricaricare le batterie e con tutta la preparazione pre-campionato davanti a sé, Adeyemi è ora ufficialmente un blaugrana", recita la nota diramata dal Barcellona sul proprio sito ufficiale.