Mercato Roma, sfuma anche Garnacho: ufficiale il trasferimento all'Aston Villa, cifre e dettagli

L'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto di Alejandro Garnacho in prestito per una stagione dal Chelsea. "Siamo entusiasti di Alejandro. È talentuoso, giovane e ci ha dimostrato la sua volontà di contribuire al nostro progetto. Siamo davvero felici", ha detto il tecnico Unai Emery. Garnacho è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United e ha collezionato 144 presenze con il club di Old Trafford prima di trasferirsi al Chelsea nell'estate del 2025. Con i Blues ha segnato otto gol in 43 presenze la scorsa stagione. L'attaccante era nel mirino anche della Roma, che però non ha affondato il colpo.
Aston Villa, ufficiale Garnacho: Roma beffata
L'esterno argentino arriva in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto che può diventare ovvio al verificarsi di determinate condizioni. Stando a quanto riporta la stampa inglese l'obbligo di acquisto scatterà al raggiungimento di un determinato numero di presenze per la cifra di 50 milioni di euro. Chelsea ed Aston Villa si sono dunque rese protagoniste di uno "scambio" di calciatori: se da un lato l'ex Blues è approdato ai Villans, dall'altra l'ex centrocampista della squadra di Emery, Morgan Rogers, si è legato alla squadra allenata da Xabi Alonso per la cifra record di 137 milioni di euro. Sullo sfondo resta invece la Roma di Gasperini, che finora ha dovuto rinunciare sia a Crysencio Summerville - passato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi -, che all'ex talento dello United.