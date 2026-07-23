Mercato Roma, sfuma anche Garnacho: ufficiale il trasferimento all'Aston Villa, cifre e dettagli

L'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto di Alejandro Garnacho in prestito per una stagione dal Chelsea. "Siamo entusiasti di Alejandro. È talentuoso, giovane e ci ha dimostrato la sua volontà di contribuire al nostro progetto. Siamo davvero felici", ha detto il tecnico Unai Emery. Garnacho è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United e ha collezionato 144 presenze con il club di Old Trafford prima di trasferirsi al Chelsea nell'estate del 2025. Con i Blues ha segnato otto gol in 43 presenze la scorsa stagione. L'attaccante era nel mirino anche della Roma, che però non ha affondato il colpo.