Luka Modric sarà un calciatore del Milan anche nella stagione 2026/27. Il giorno del rinnovo è finalmente arrivato: il pallone d'oro del 2018 vestirà rossonero per un altro anno, tentando di raggiungere quella qualificazione in Champions League sfumata all'ultima giornata della passata stagione. Modric ha parlato con il tecnico Ruben Amorim - come dichiarato dallo stesso allenatore - e ha accettato la proposta di essere leader di un gruppo che ambisce al riscatto dopo le recenti delusioni. Il fuoriclasse croato ha ancora qualche giorno di vacanza dopo gli impegni nel Mondiale con la Croazia, poi si unirà al Milan per la preparazione della prossima stagione e per la tournée in Australia. È il terzo colpo del mercato rossonero dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila.