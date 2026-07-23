Luka Modric sarà un calciatore del Milan anche nella stagione 2026/27. Il giorno del rinnovo è finalmente arrivato: il pallone d'oro del 2018 vestirà rossonero per un altro anno, tentando di raggiungere quella qualificazione in Champions League sfumata all'ultima giornata della passata stagione. Modric ha parlato con il tecnico Ruben Amorim - come dichiarato dallo stesso allenatore - e ha accettato la proposta di essere leader di un gruppo che ambisce al riscatto dopo le recenti delusioni. Il fuoriclasse croato ha ancora qualche giorno di vacanza dopo gli impegni nel Mondiale con la Croazia, poi si unirà al Milan per la preparazione della prossima stagione e per la tournée in Australia. È il terzo colpo del mercato rossonero dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila.
Il comunicato del Milan
Il Milan ha annunciato la permanenza di Modric con il seguente comunicato: "AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".