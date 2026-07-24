Novità Kolo Muani, Juve a oltranza e l'ultimo segnale da Parigi: più chiaro di così...

Quanto a Kolo, lui non vede l’ora di tornare in quella Torino in cui era stato accolto e apprezzato sia tecnicamente che umanamente, tanto è vero che il gruppo bianconero si è già espresso positivamente circa un suo ritorno. Non è un caso che il suo entourage abbia declinato tutte le altre offerte, soprattutto dalla Bundesliga, arrivate finora in attesa che Juve e Psg trovino la quadra per la cessione.

Il profilo ideale per Spalletti

Quanto al suo contratto, l’accordo c’è già e le indiscrezioni riferiscono di un contratto quinquennale introno ai 5 milioni netti a stagione. Spalletti lo aspetta con malcelata ansia, sia per le questioni contingenti sia per quelle future. Al momento, infatti, la Juve è di fatto senza attaccanti di ruolo, tanto è vero che per l’amichevole di domani a Bruges è stata messa in stand by la partenza di Openda. Poi, una volta che si saranno definiti ingressi e partenze, la presenza di Kolo gli garantirà quella duttilità che è mancata la scorsa stagione all’attacco bianconero. Il francese, infatti, può esprimersi tanto da prima quanto da seconda punta ed è perfino in grado di stare largo sulla fascia. Dettagli importanti, per carità, ma si poi si torna sempre alla frase di Rocco: un centravanti che segni.