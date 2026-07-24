Dibu Martinez, la Juve ci ripensa! Suzuki sprinta, Vicario c'è e spunta quel portiere da 80 milioni

Dibu Martinez, cosa succede

Le prime derivano da alcune perplessità lasciate in eredità dal Mondiale, senza dimenticare il problema della frattura al dito e degli inevitabili tempi di ripresa dopo un simile percorso, e una simile delusione. Non è un caso che lui stesso, sui propri profili social, abbia accennato alla necessità di una pausa di riflessione: “Bisogna riflettere su molte cose, capire come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro”. Evidentemente si riferiva alla Nazionale, ma per un portiere delle sue caratteristiche l’aspetto motivazionale diventa davvero decisivo e può risultare dirimente nelle prestazioni, soprattutto al tramonto della carriera. E la questione economica è strettamente correlata perché a spanne, tra ingaggio e richieste dell’Aston Villa ci si avvicina ai 30 milioni: un po’ troppi per un portiere che compirà 34 anni a settembre.