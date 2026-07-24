Kessie alla Juve, tre punti sul tavolo: chi è l'unico big che può far bruciare i tempi

TORINO - Ormai, siamo ben oltre il fantomatico terreno degli intrighi. Il flirt tra Franck Kessie e la Juventus è reale, vivo, corrisposto e pure datato - se vogliamo - dal momento che le parti hanno avviato i contatti diverse settimane fa e cioè quando la Juventus si preparava a inscenare l’ennesima rivoluzione dirigenziale con l’arrivo del neo ad, Giovanni Carnevali e di Frederic Massara. E il contributo di quest’ultimo, nella recente accelerata per l’ivoriano, si è rivelato particolarmente decisivo. Tempo al tempo, però. Anzitutto, perché al momento la Juventus si trova costretta a orientare la prua verso i due fronti più stringenti: portiere e centravanti. Quelli “archiviabili” a stretto giro e a prescindere da eventuali sviluppi sul fronte delle uscite.