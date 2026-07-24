La Juve si incontra di notte, Spalletti rassicurato: il prossimo colpo mercato arriva subito!

Mercato Juve, si lavora

Ma per Lucio, quelle parole, quell’incontro, oltre a tutti quelli che si sono sommati nell’ultimo mese, sono state parole importanti. Segnali inequivocabili del lavoro svolto in questi giorni. Tanto in campo quanto dietro le quinte. All’allenatore adesso il compito di provare a rifare dalla disfatta. A portare organizzazione dov’è sembrato esserci caos. Il mercato aiuterà. Ma il supporto della società non sarà da meno. Anzi: è la grossa differenza rispetto a qualche settimana fa, quando lo stesso caos si era appropriato persino degli scenari futuri. Ecco perché, per quanto il mercato stia andando a rilento - prospettiva annunciata a più riprese, aspetto di cui tutti erano a conoscenza - sono da escludere colpi di scena. In ogni senso possibile. Si va avanti. Si lavora. E ci si confronta. Persino di notte, dopo una cena in “famiglia”, senza guardare gli orologi e prendendosi tutto il tempo necessario. Prima di tirare fuori i nomi veri. Quelli da Juventus.