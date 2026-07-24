La Juve si incontra di notte, Spalletti rassicurato: il prossimo colpo mercato arriva subito!

Prima le cose formali, poi un aggiornamento di mercato al riparo da occhi indiscreti, all’interno della sede operativa bianconera. I presenti: Carnevali, Ottolini, Massara e naturalmente Spalletti, che più di tutti attendeva notizie e sensazioni, possibilità e scenari. Soprattutto, tracce chiare, concrete, sulle quali impostare il lavoro dei prossimi giorni. Le necessità sono state ripetute a più riprese: la Juve ha bisogno di un attaccante di assoluto riferimento - e con quel vizio ormai perduto dei 15-20 gol garantiti -, ma anche e in particolare di una sicurezza tra i pali. Ed è del portiere che han parlato, i dirigenti.
Spalletti e i segnali attesi
Oltre a fare ovviamente il punto della situazione attaccanti. Lucio era in attesa di segnali e quei segnali sono arrivati. O meglio: qualcosa si è mosso, complici un paio di cessioni remunerative (l’operazione Muharemovic ha lasciato tutti soddisfatti, pure il tecnico che preferirebbe un altro paio di soluzioni in quel ruolo) e non (Openda sempre più vicino all’addio, ma in prestito).
Juve, attaccante e portiere
Tant’è: a Liegi sarà, con ogni probabilità, l’ultima occasione in cui l’allenatore dovrà fare necessità virtù per i due ruoli cruciali da cui ripartirà la volata della prossima stagione, se Champions o scudetto lo dirà solamente il campo. Un colpo arriverà entro questa settimana. Nel mentre, Spalletti è stato quanto più chiaro possibile, pure mediaticamente: al momento si sente distante dalle squadre che lottano per il titolo, ma è una sensazione e pertanto può passare, a maggior ragione se dovessero arrivare i rinforzi che ha in mente. E che ha concordato anche nella notte tra mercoledì e giovedì, quando Torino dormiva e i sogni di mercato juventini iniziavano ad accendersi. Sempre di più. Che sia stato, tutto questo, anche una risposta al nervosismo (esternato) degli ultimi giorni? Possibile. Sostanzialmente certo.
Mercato Juve, si lavora
Ma per Lucio, quelle parole, quell’incontro, oltre a tutti quelli che si sono sommati nell’ultimo mese, sono state parole importanti. Segnali inequivocabili del lavoro svolto in questi giorni. Tanto in campo quanto dietro le quinte. All’allenatore adesso il compito di provare a rifare dalla disfatta. A portare organizzazione dov’è sembrato esserci caos. Il mercato aiuterà. Ma il supporto della società non sarà da meno. Anzi: è la grossa differenza rispetto a qualche settimana fa, quando lo stesso caos si era appropriato persino degli scenari futuri. Ecco perché, per quanto il mercato stia andando a rilento - prospettiva annunciata a più riprese, aspetto di cui tutti erano a conoscenza - sono da escludere colpi di scena. In ogni senso possibile. Si va avanti. Si lavora. E ci si confronta. Persino di notte, dopo una cena in “famiglia”, senza guardare gli orologi e prendendosi tutto il tempo necessario. Prima di tirare fuori i nomi veri. Quelli da Juventus.
Prima le cose formali, poi un aggiornamento di mercato al riparo da occhi indiscreti, all’interno della sede operativa bianconera. I presenti: Carnevali, Ottolini, Massara e naturalmente Spalletti, che più di tutti attendeva notizie e sensazioni, possibilità e scenari. Soprattutto, tracce chiare, concrete, sulle quali impostare il lavoro dei prossimi giorni. Le necessità sono state ripetute a più riprese: la Juve ha bisogno di un attaccante di assoluto riferimento - e con quel vizio ormai perduto dei 15-20 gol garantiti -, ma anche e in particolare di una sicurezza tra i pali. Ed è del portiere che han parlato, i dirigenti.
Spalletti e i segnali attesi
Oltre a fare ovviamente il punto della situazione attaccanti. Lucio era in attesa di segnali e quei segnali sono arrivati. O meglio: qualcosa si è mosso, complici un paio di cessioni remunerative (l’operazione Muharemovic ha lasciato tutti soddisfatti, pure il tecnico che preferirebbe un altro paio di soluzioni in quel ruolo) e non (Openda sempre più vicino all’addio, ma in prestito).