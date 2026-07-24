Calciomercato Juve, Openda ha trovato squadra: tutto pronto. E spunta il pupillo di Massara!

Openda, la situazione

Nel frattempo, si registrano sviluppi sul fronte delle uscite, con Lois Openda sempre più vicino al trasferimento al Lione. Due passi indietro, sul piano tecnico e ambizionale, quantomai necessari per ritrovare tutto ciò che fino a poco tempo fa dava per scontato. A cominciare dai gol - l’ultimo risale a dicembre - passando poi per quella stessa Nazionale che ha deciso di scaricarlo qualche settimana prima del Mondiale negli Usa. Openda, del resto, era già stato catechizzato dall’area sportiva bianconera in tempi non sospetti. Della serie: “Trovati una squadra perché quest’anno non ci sarà spazio per te”.