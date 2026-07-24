Calciomercato Juve, Openda ha trovato squadra: tutto pronto. E spunta il pupillo di Massara!

Per il momento è un’idea. Tanto allettante quanto complessa. Ma non significa che non possa diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Nello specifico, quando la Juventus si sarà assicurata il suo futuro centravanti titolare. Kolo, Sorloth o Mateta che sia. Ma, sì, Zirkzee potrebbe inserirsi nella corsa della rifondazione offensiva bianconera, forte dell’approdo in società del suo fan numero uno: Frederic Massara. L’attuale Chief Football Officer della Juve gli è stato addosso nel mese di gennaio nella speranza di portarlo a Roma, prima di virare prepotentemente su Malen, a fronte delle richieste esose dello United.
Zirkzee, la posizione del Manchester
La posizione dei Red Devils sull’olandese pare essere rimasta la stessa: no alla cessione a titolo definitivo. Semmai, si potrebbe discutere di un potenziale prestito oneroso senza opzione per il riscatto. Sulla falsa riga di quanto farebbe il Real per un altro profilo finito nel mirino di Juventus, Milan e Fiorentina: Franco Mastantuono.
Ci sarà modo di riparlarne nelle prossime settimane. Specie qualora i bianconeri dovessero vedere sfumare la pista prioritaria per il secondo slot offensivo: quella che porta a Mateo Pellegrino.
Openda, la situazione
Nel frattempo, si registrano sviluppi sul fronte delle uscite, con Lois Openda sempre più vicino al trasferimento al Lione. Due passi indietro, sul piano tecnico e ambizionale, quantomai necessari per ritrovare tutto ciò che fino a poco tempo fa dava per scontato. A cominciare dai gol - l’ultimo risale a dicembre - passando poi per quella stessa Nazionale che ha deciso di scaricarlo qualche settimana prima del Mondiale negli Usa. Openda, del resto, era già stato catechizzato dall’area sportiva bianconera in tempi non sospetti. Della serie: “Trovati una squadra perché quest’anno non ci sarà spazio per te”.
E così ha fatto. Peraltro, in poco tempo e senza troppe difficoltà, in virtù della folta lista di pretendenti disposte ad accoglierlo. Un bel paradosso, se si considera che a differenza di David - il cui rendimento ha visto comunque qualche sporadico “picco” tecnico - il belga non ha mai dato la benché minima impressione di poter dire la sua in Italia.
Juve, la trattativa col Lione
Ma le ragioni risiedono nella formula di trasferimento appaltabile con la Juventus. E cioè il prestito secco con diritto di riscatto. L’unica via percorribile per non inscenare l’ennesimo dissanguamento finanziario, a fronte dei 42,75 milioni spesi in extremis la scorsa estate da Comolli per strapparlo al Lipsia. E alla fine a spuntarla sui vari Lens, Coventry, Monaco e Rennes dovrebbe essere il Lione: di gran lunga la meta più gradita dal calciatore, che freme per rimettersi in sesto alla corte di Fonseca. I due club stanno negoziando i dettagli dell’affare. Le strade sono due: il prestito gratuito, con il Lione che pagherà interamente l’ingaggio del belga, o viceversa il prestito oneroso, con i bianconeri che copriranno una piccola fetta di stipendio.
Per il momento è un’idea. Tanto allettante quanto complessa. Ma non significa che non possa diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Nello specifico, quando la Juventus si sarà assicurata il suo futuro centravanti titolare. Kolo, Sorloth o Mateta che sia. Ma, sì, Zirkzee potrebbe inserirsi nella corsa della rifondazione offensiva bianconera, forte dell’approdo in società del suo fan numero uno: Frederic Massara. L’attuale Chief Football Officer della Juve gli è stato addosso nel mese di gennaio nella speranza di portarlo a Roma, prima di virare prepotentemente su Malen, a fronte delle richieste esose dello United.
Zirkzee, la posizione del Manchester
La posizione dei Red Devils sull’olandese pare essere rimasta la stessa: no alla cessione a titolo definitivo. Semmai, si potrebbe discutere di un potenziale prestito oneroso senza opzione per il riscatto. Sulla falsa riga di quanto farebbe il Real per un altro profilo finito nel mirino di Juventus, Milan e Fiorentina: Franco Mastantuono.
Ci sarà modo di riparlarne nelle prossime settimane. Specie qualora i bianconeri dovessero vedere sfumare la pista prioritaria per il secondo slot offensivo: quella che porta a Mateo Pellegrino.