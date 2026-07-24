Cardinale a Milanello nella stanza di Berlusconi: il nuovo Milan tra cessioni e rinnovi

MILANO - Ancora a Milanello. Di nuovo. Di sicuro Gerry Cardinale ha fatto errori nei suoi quattro anni di gestione del Milan , compreso il mese surreale vissuto fra fine maggio e i primi venti giorni di giugno con la cacciata di Furlani, Tare, Moncada e Allegri e il casting di dirigenti e allenatori in giro per l’Europa, però non si può negare che da luglio in poi abbia cambiato marcia. Ha scelto Amorim come tecnico, ha investito più di 100 milioni per acquistare Gonçalo Ramos e Gila , ma soprattutto ha capito quanto fosse importante essere maggiormente presente a Milano. E così sta facendo, accompagnando Amorim nei suoi primi giorni in città e a Milanello, dove ha accolto anche i nuovi acquisti. E dove si è presentato anche ieri intorno alle 9. Ha salutato il tecnico e i giocatori, ha visto l'allenamento, ha pranzato e si è riunito con i dirigenti dell'area sportiva - Almstadt, Gardiner, Lomonte, Vergine e Kirovski (che da mercoledì ha ottenuto l'abilitazione da direttore sportivo in Italia) - con cui ha ovviamente fatto il punto sul mercato.

Il Milan dopo essere partito forte, adesso sta vivendo un momento di attesa . Principalmente perché Amorim vuole valutare al meglio i giocatori in organico, quelli presenti e quelli in arrivo dai Mondiali. La rosa rossonera attualmente è extralarge - oltre 30 elementi -, servono dunque cessioni , ma il tecnico ha chiesto tempo. Sicuramente alcuni giocatori sono però da considerare ai margini del progetto e andranno piazzati. Fra questi Leao, Fofana, Loftus-Cheek, probabilmente Tomori e forse anche Ricci , in attesa di capire le valutazioni su Estupinan (ne parliamo a parte). Cardinale - che non partirà con la squadra per la tournée in Australia e Indonesia, ma in base ai suoi impegni potrebbe anche seguire la prima amichevole di Amorim a Glasgow domani contro il Celtic - ha lasciato Milanello verso le 15.15, ma è poi tornato in serata e lì è rimasto a dormire, si sussurra nella stanza numero 42, quella che ogni tanto occupava Berlusconi, per poter poi essere presente questa mattina per fare colazione con la squadra.

Comotto, Camarda e Diawara: i giovani rossoneri. E Karetsas...

Come scritto, il focus ora è su valutazione rosa e cessioni, ma il Milan resta vigile sui prossimi obiettivi, in primis il trequartista mancino. Continuano i contatti con gli agenti del greco Karetsas del Genk, ma il Borussia Dortmund rimane in pole. Senza un'accelerata sull'uscita di Leao - Galatasaray e Fenerbahce stanno parlando con l'entourage del portoghese, ma non ci sono al momento offerte per il Milan che chiede 50-60 milioni -, sarà complicato per il club rossonero affondare per Karetsas.

Potrebbe però aprirsi un'altra ghiotta opportunità, quella per l'argentino Mastantuono in uscita dal Real Madrid (ci sono decine di squadre interessate, compresa pure la Juventus). Sarà per la presenza di Cardinale o meno, comunque sia il Milan un acquisto, il terzo, lo ha di fatto completato. Per 3 milioni, infatti, arriverà dal Troyes il difensore centrale classe 2006, Sankhoun Diawara. Nato a Parigi, è stato fra i protagonisti della promozione in Ligue1 con un eccellente girone di ritorno. Mancino, alto 190 cm, sarà il vice Pavlovic. Battuta la concorrenza di Rangers e Basilea. E a proposito di giovani, come previsto, dopo il rinnovo di Christian Comotto, ieri è arrivata la firma fino al 2031 di Francesco Camarda.