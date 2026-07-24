Leao tiene in ansia il Milan: "Nella vita si hanno ambizioni. Studierò le opzioni ma..."

" Avevo già parlato con il Milan della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà , devo presentarmi lì il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan ": lo dice l'attaccante rossonero Rafael Leao ad un podcast brasiliano, visto che si trova al momento in Brasile per gli ultimi giorni di riposo concessi dal club dopo il Mondiale . Il destino di Leao sembra essere lontano da Milano ma mancano offerte importanti per il giocatore e il 29 dovrà raggiungere in Australia il resto dei compagni per la tournée.

Intanto Leao si sta allenando nelle strutture del Corinthians : "Corinthians, grazie mille e siamo insieme, e non si sa mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, sono già grato per avermi aperto le porte per allenarmi. Se giocherei in Brasile? Un giorno, sì, forse , perché mi identifico molto con la cultura, con la gente, con il clima, non a San Paolo... (che è freddo)". Il futuro del calciatore ad ogni modo è ancora tutto da decifrare: il portoghese sembrerebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura in rossonero, che và ormai avanti dal lontano 2019. Leao ha collezionato con il Milan 227 presenze e 64 reti , con l'ultimo gettone raccolto che potrebbe essere stato proprio quello contro il Cagliari di Pisacane, in cui il club rossonero ha perso di fatto la qualificazione in Champions League. Sulle tracce del numero 10 resta vigile il Fenerbahce , il quale avrebbe offerto un contratto fino al 2030 a 10 milioni di euro all'anno, più 2 di bonus . La richiesta del Milan si aggirerebbe attorno ai 50/60 milioni di euro . Su di lui anche un possibile interesse del Galatasaray .

"Critiche? Colpa di Haaland e Mbappé..."

Sulle critiche ricevute nell'ultimo periodo al Milan, l'esterno portoghese si è espresso così: "Nella prima parte di stagione, ho segnato qualche gol... Ho iniziato a giocare solo nella seconda metà della stagione. Ne ho fatti circa otto... otto gol, sei gol. Sì, sì, sì. No, è andata bene, è andata bene... i gol. E sai, di questi tempi, otto gol per un giocatore... diciamo, un giocatore del Milan... sai com'è, no? La gente inizia a pretendere di più; devono essere 10, 15 o più. Soprattutto dopo l'arrivo di gente come Haaland e Mbappé... quei due... 60 gol, cavolo. Fai 10 gol... solo 10 gol, cavolo.10 gol sono un sacco". E sul possibile approdo all'Inter, Leao ha affermato: "L'Inter mi voleva? Ho detto di no, mi sono imposto. Anche se giocavano la Champions League. No, non voglio andare, amico, ho detto. Non voglio andare all'Inter. Dopo qualche giorno, il mio agente mi ha detto: 'Senti, il Milan ti farà un'offerta tra qualche ora'. Ho detto: 'Cosa intendi? Ne sei sicuro?'. 'Sì, il Milan... e qualcuno ti chiamerà.' Ho risposto: 'Okay, bene, terrò gli occhi aperti".