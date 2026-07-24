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Il Milan blinda Camarda e Comotto, rinnovi ufficiali: i dettagli e i comunicati

Prolungamento di contratto per due giovani talenti rossoneri. L'annuncio del club milanese
2 min
Calciomercato MilanComottoCamarda

Il Milan 'blinda' due dei suoi giovani più promettenti per evitare un nuovo caso Liberali, il giovane cresciuto in rossonero e passato al Como dopo l'ottima stagione in prestito al Catanzaro. Non sarà così per Francesco Camarda e Chrstian Comotto. Il Milan "è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all'età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all'esordio in Prima Squadra. Nell'ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan. Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi".

Rinnovo anche per Comotto

Contestualmente, il Milan "è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 2025/26 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze. Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi".

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