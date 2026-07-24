Il Milan blinda Camarda e Comotto, rinnovi ufficiali: i dettagli e i comunicati

Il Milan 'blinda' due dei suoi giovani più promettenti per evitare un nuovo caso Liberali, il giovane cresciuto in rossonero e passato al Como dopo l'ottima stagione in prestito al Catanzaro. Non sarà così per Francesco Camarda e Chrstian Comotto. Il Milan "è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all'età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all'esordio in Prima Squadra. Nell'ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan. Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi".