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Frosinone, doppio colpo dal Napoli: ufficiali Zerbin e l'ex Juve

Il club ciociaro, neopromosso in Serie A, mette a segno due acquisti per puntare alla salvezza
1 min
ZerbinHasaFrosinone

Doppia operazione in uscita per il Napoli, che "ha ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Luis Hasa e Alessio Zerbin al Frosinone Calcio". Lo comunica lo stesso club campano in una nota sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del Frosinone

Anche il Frosinone ha ufficializzato gli acquisti a titolo definitivo dei cartellini di Alessio Zerbin e Luis Hasa. "L'esterno offensivo ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata triennale", mentre "il centrocampista un quadriennale", si legge. Zerbin aveva già giocato a Frosinone in Serie B nella stagione 2021/22, dove mise a segno 9 reti e 3 assist in 31 partite: il 27enne lascia Napoli dopo un giro infinito di prestiti. Per Hasa, centrocampista classe 2004 con un trascorso nella Juventus Next Gen, si tratta di una nuova opportunità dopo il prestito dell'anno scorso alla Carrarese in B, dove ha realizzato 5 gol e 4 assist in 31 presenze.

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