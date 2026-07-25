Inter, all-in su Romero: intesa sull’ingaggio, la palla passa al Tottenham

MILANO - L’ Inter ci sta provando. Non sarà semplice, anzi, ma il club nerazzurro ha deciso di fare all-in su Cristian “Cuti” Romero . Il difensore argentino, offerto dal Tottenham nei colloqui avuti una decina di giorni su Djed Spence - finito invece ora fuori dai radar per la richiesta di 45 milioni ritenuta eccessiva per il valore del giocatore -, è diventato il primo obiettivo dell'Inter. La società nerazzurra aveva la necessità di acquistare uno o due difensori centrali - molto dipenderà dal "recupero" di Pavard - in virtù degli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian , ma nella prima parte dell'estate aveva scelto di cominciare il mercato cercando il sostituto di Dumfries (vedi Palestra e Khalaili ). Il fatto che il Tottenham abbia proposto Romero , considerato da Chivu e dirigenti un centrale che aumenterebbe ancora di più la forza della retroguardia, ha però cambiato i piani.

Le mosse di Ausilio

Ieri il ds Ausilio (stasera sarà a Soverato, Catanzaro, per partecipare al “Magna Graecia Sport”), tornato giovedì a Milano dopo essere stato in Germania al fianco di Chivu per qualche giorno - all'ora di pranzo è arrivato Donaueschingen il presidente Marotta -, ha incontrato l'agente di Romero, Ciro Palermo, arrivato in città già da qualche giorno. L'Inter sa che il Tottenham valuta Romero - che ha comunque rotto con l'ambiente - 50 milioni, ma ha voluto capire la volontà del giocatore. L'argentino, come già emerso nei giorni scorsi, ha aperto al trasferimento a Milano e non dovrebbe essere un problema trovare un'intesa su uno stipendio attorno ai 5 milioni fino al 2031 (a Londra ne prende 6). Col sì del difensore, l'Inter nelle prossime ore si presenterà dal Tottenham, sperando di ottenere uno sconto. Quanto? Difficile ipotizzarlo, ma è possibile che Ausilio - se arriverà l'avallo di Oaktree - offra un pacchetto da 35 milioni più bonus (per arrivare a 40), con la formula prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Tottenham, che vuole cedere Romero, aspetta che arrivino anche altre proposte: il giocatore piace in particolare a Barcellona (che però deve prima vendere) e Atletico Madrid.

Futuro e rinnovi

A proposito di incontri, ieri pomeriggio in sede si è visto l’agente di Pio Esposito, Mario Giuffredi. Incontro - non il primo e definito positivo dalle parti - per gettare le basi del rinnovo. Attualmente Pio è legato all’Inter fino al 2030 con un ingaggio di circa 1,1 milioni più bonus; la volontà del club è quella di allungare al 2031, alzando lo stipendio attorno a 3 milioni più bonus. Si lavora, perché la richiesta da parte dell’entourage del ragazzo, esploso nell’ultima stagione diventando una sorta di titolare aggiunto sia in nerazzurro che in nazionale, è leggermente superiore. Nessun rischio, comunque, di rottura, Pio si vede solo all’Inter e ha già apprezzato il fatto che la società, rispetto ai primi contatti, abbia alzato la proposta da 2,5 a 3 milioni. La prossima settimana toccherà invece a Yann Bisseck, assistito da Giovanni Branchini: le basi di partenza dovrebbero essere simili a quelle di Esposito.