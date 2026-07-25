Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diomande, asta in Europa: offerta Real da 100 milioni, il Lipsia vuole di più. E il Psg...

Secondo la Bild i blancos hanno deciso di irrompere in modo autoritario nella corsa che porta al talento ivoriano
1 min
DiomandèReal Madridlipsia

Ci sono le più grandi, non poteva mancare il Real Madrid. Il club di Liga, secondo "Bild", ha deciso di irrompere nella corsa che porta a Yan Diomande in modo autoritario. Presentata un'offerta da 100 milioni al Lipsia per il 19enne esterno ivoriano, una cifra che non soddisferebbe il club tedesco che fissa in 130 milioni il valore del cartellino del giocatore. Una distanza non incolmabile e, secondo il sito del quotidiano spagnolo "As", a quota 120 si potrebbe chiudere l'affare.

Psg, accordo con Diomande

Non semplice, perché ci sono big mondiali sulle tracce del talento della Costa d'Avorio. Anche il Liverpool si sarebbe sentito rispondere "no grazie" ai 100 milioni offerti, in più c'è il Psg, pare il club preferito dallo stesso Diomande che, sempre secondo AS, avrebbe già trovato un accordo di massima per un ricco quinquennale con i campioni d'Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS