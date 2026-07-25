Diomande, asta in Europa: offerta Real da 100 milioni, il Lipsia vuole di più. E il Psg...

Ci sono le più grandi, non poteva mancare il Real Madrid . Il club di Liga , secondo "Bild", ha deciso di irrompere nella corsa che porta a Yan Diomande in modo autoritario. Presentata un'offerta da 100 milioni al Lipsia per il 19enne esterno ivoriano, una cifra che non soddisferebbe il club tedesco che fissa in 130 milioni il valore del cartellino del giocatore. Una distanza non incolmabile e, secondo il sito del quotidiano spagnolo "As", a quota 120 si potrebbe chiudere l'affare.

Psg, accordo con Diomande

Non semplice, perché ci sono big mondiali sulle tracce del talento della Costa d'Avorio. Anche il Liverpool si sarebbe sentito rispondere "no grazie" ai 100 milioni offerti, in più c'è il Psg, pare il club preferito dallo stesso Diomande che, sempre secondo AS, avrebbe già trovato un accordo di massima per un ricco quinquennale con i campioni d'Europa.