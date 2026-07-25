Ma quale Leao! Il Fenerbahçe interviene con un comunicato ufficiale: “Non è la realtà”

Il Fenerbahce ha deciso di fare chiarezza sulle indiscrezioni di mercato circolate nelle ultime ore, smentendo ufficialmente le notizie relative a Ermedin Demirovic e Rafael Leao. Attraverso un comunicato, il club turco ha definito le ricostruzioni diffuse dalla stampa "completamente prive di fondamento". La prima precisazione riguarda Ermedin Demirovic, attaccante dello Stoccarda, accostato ai gialloblù nelle ultime ore. La società ha categoricamente escluso qualsiasi contatto, affermando che "le notizie secondo cui il nostro club sarebbe interessato a Ermedin Demirovic sono completamente infondate" e aggiungendo che "il Fenerbahce non ha avviato alcuna iniziativa di mercato per il giocatore". Una smentita altrettanto netta è arrivata anche sul fronte Rafael Leao, attaccante del Milan. Diversi rumors avevano parlato di una presunta offerta complessiva da circa 100 milioni di euro tra cartellino e ingaggio. Anche in questo caso il club ha respinto ogni indiscrezione, spiegando che "le affermazioni secondo cui avremmo presentato un'offerta di circa 100 milioni di euro non corrispondono alla realtà" e precisando che "non è stata formulata alcuna proposta né al calciatore né al suo club".
"Tifosi, non date credito alle notizie speculative"
Nel finale del comunicato, il Fenerbahce ha ribadito quale sia l'unica priorità della squadra in questo momento: "Il nostro unico obiettivo è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League contro il Garnik Zabrze e il superamento del turno". Infine, la società ha rivolto un appello ai propri sostenitori, invitandoli a non lasciarsi condizionare dalle indiscrezioni di mercato. Il club ha chiesto infatti di "non dare credito alle notizie speculative" costruite su trattative mai esistite o su giocatori che "non fanno parte della nostra agenda", ribadendo la volontà di mantenere alta la concentrazione esclusivamente sugli impegni sportivi.