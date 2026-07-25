Ma quale Leao! Il Fenerbahçe interviene con un comunicato ufficiale: “Non è la realtà”

Il Fenerbahce ha deciso di fare chiarezza sulle indiscrezioni di mercato circolate nelle ultime ore, smentendo ufficialmente le notizie relative a Ermedin Demirovic e Rafael Leao. Attraverso un comunicato, il club turco ha definito le ricostruzioni diffuse dalla stampa "completamente prive di fondamento". La prima precisazione riguarda Ermedin Demirovic, attaccante dello Stoccarda, accostato ai gialloblù nelle ultime ore. La società ha categoricamente escluso qualsiasi contatto, affermando che "le notizie secondo cui il nostro club sarebbe interessato a Ermedin Demirovic sono completamente infondate" e aggiungendo che "il Fenerbahce non ha avviato alcuna iniziativa di mercato per il giocatore". Una smentita altrettanto netta è arrivata anche sul fronte Rafael Leao, attaccante del Milan. Diversi rumors avevano parlato di una presunta offerta complessiva da circa 100 milioni di euro tra cartellino e ingaggio. Anche in questo caso il club ha respinto ogni indiscrezione, spiegando che "le affermazioni secondo cui avremmo presentato un'offerta di circa 100 milioni di euro non corrispondono alla realtà" e precisando che "non è stata formulata alcuna proposta né al calciatore né al suo club".