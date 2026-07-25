Vozinha, la star del Mondiale ha trovato squadra: il portiere di Capo Verde firma col Colo-Colo

Il capoverdiano Josimar José Évora Dias, detto Vozinha, riparte dal Colo Colo . Il portiere quarantenne grazie alle sue numerose parate decisive al Mondiale che lo hanno messo in luce, dopo la scadenza con il Chaves, squadra della seconda divisione portoghese, e dopo essere stato accostato a numerosi club in tutto il mondo, tra cui l'Inter Miami di Leo Messi, proseguirà la sua carriera in Cile . Dopo una serie di voci, il suo agente ha confermato i contatti con il Colo-Colo, anche se è stato Aníbal Mosa, presidente del club cileno, a dare la conferma definitiva del trasferimento. Vozinha è diventato anche una star sui social nel corso del Mondiale raggiungendo la cifra record di 29,5 milioni di follower.

La conferma del presidente del Colo-Colo

"La prima cosa è confermare che Vozinha sarà un giocatore del Colo-Colo. Abbiamo un accordo; si stanno definendo gli ultimi dettagli, ma abbiamo già la conferma dai suoi rappresentanti e dal suo agente. Abbiamo raggiunto un accordo sulla base di una proposta che abbiamo presentato", ha dichiarato Mosa prima dell'inizio della partita di campionato cileno contro il Deportes Limache, confermando la situazione del portiere capoverdiano.