Vinicius, pazza idea Arsenal! Assalto al Real Madrid, cosa sta succedendo

L'Arsenal cerca rinforzi in attacco, ai Gunners è stato già accostato Julian Alvarez ma, secondo "The Athletic", a Londra starebbero valutando la possibilità di farsi avanti per Vinicius Junior. Il 26enne attaccante brasiliano è all'ultimo anno di contratto col Real Madrid e finora le trattative per il rinnovo non hanno prodotto alcuna fumata bianca. I blancos, chiaramente, non vogliono perderlo a parametro zero né tantomeno pagare un bonus fedeltà - a cui Vinicius ha diritto per la stagione che sta per cominciare - a un calciatore che qualche mese dopo andrebbe via gratis. Ecco perché, se non si dovessero registrare progressi sul fronte contratto, un divorzio immediato non sarebbe da escludere. A quel punto l'Arsenal potrebbe fare sul serio. Arrivato a Madrid nel 2018 dal Flamengo, il brasiliano ha collezionato da allora 375 presenze con 128 reti (22 nell'ultima stagione) e 100 assist.

Vinicius Junior e l'Arsenal: le ultime I Gunners hanno bisogno di rinforzi dal mercato per difendere il titolo di Premier League vinto quest'anno - che mancava dal biennio 2003/2004 -, e tra gli obiettivi c'è finito proprio la stella brasiliana del Real Madrid, Vinicius Junior. L'esterno della nazionale verdeoro, reduce dal Mondiale con il Brasile con cui ha collezionato 4 reti ed 1 assist in 5 partite, potrebbe essere più di un pensiero per l'Arsenal. Stando a quanto riportato dal "The Sun", sia Mikel Arteta che il responsabile del mercato Andrea Berta sembrerebbero aver appoggiato la possibile operazione con il Real Madrid. Il potenziale ingaggio di Vinicius Junior stravolgerebbe la situazione ingaggi a Londra: al momento il più pagato è il talento inglese Bukayo Saka, il quale percepisce 350.000 euro a settimana, mentre la stella brasiliana percepisce attualmente 404.000 euro ai Blancos.

Il mercato dei Gunners Vendere per comprare. L'Arsenal di Arteta ha già salutato Leandro Trossard e potrebbe lasciar andare anche altri profili di un certo calibro: Gabriel Jesus, Ben White, Reiss Nelson e Christian Norgaard sarebbero alcuni dei nomi che a Londra si potrebbero utilizzare per monetizzare e far fronte a nuovi acquisti, tra cui proprio Vinicius Junior. Ad ogni modo, ai Gunners è già arrivato il classe 2002 Christos Tzolis dal Club Brugge per circa 40 milioni di euro, così come resta vivo l'interesse per il centrocampista del Newcastle Bruno Guimares, per il quale i Magpies hanno chiesto circa 80 milioni di euro e Antonio Nusa, sul quale v'è anche l'interesse della Roma di Gasperini.