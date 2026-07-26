Spalletti approva il jolly, la Juve lavora al 10 atipico: ora può davvero diventare bianconero

Comunque, da Arthur ad Adzic, passando per il nodo Douglas Luiz, non appena la Juventus avrà chiarito qualche destino, allora potrà farsi in avanti e approfittare di questa fase di stallo attorno al giocatore. L’unico pericolo? Il solito Besiktas, che già con Vlahovic aveva intrecciato i desideri e le dinamiche di mercato juventine. Nulla di preoccupante, sia chiaro: il macedone mette la Serie A sopra ogni altra soluzione, medio-piccole di Premier League incluse.

E per quanto sia tentato da un ritorno in azzurro, dove si è trovato splendidamente e dove aveva già trascorso cinque stagioni dal 2019 al 2024, entrando di fatto nella storia del club, l’opportunità Juventus lo stuzzica e intriga. Anche in virtù dei sei mesi passati a Torino, sponda granata, un anno fa. Lo avevano rivitalizzato, in fondo. Un po’ come aveva fatto a suo modo e a suo tempo Luciano Spalletti, il grande sponsor della trattativa: Eljif per lui è stato carta vincente, esca per gli avversari, l’uomo da una parte all’altra del campo, senza mai fermarsi e mai lamentarsi. Potrebbe ritrovarlo e diventare un doppione di McKennie: come l’americano può agire su più lati del campo (chiaro, più offensivi), e come l’americano sarebbe quel dieci atipico in grado di aggiungere un tocco di qualità superiore alla manovra bianconera.