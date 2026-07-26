Calciomercato Juve: sacrificio Kolo, Joao Mario con le valigie e clamorosa offerta per Conceicao

La Juve vede il traguardo

Non è ancora finita, sia chiaro. Ma la Juve, per la prima volta, vede il traguardo all’orizzonte, dal momento che il Psg sembrerebbe deciso a riconoscere e assecondare gli sforzi del neo ad bianconero. E cioè accettando l’ultima offerta da 40 milioni più una copiosa percentuale sulla futura rivendita e una serie di bonus che - una volta esperiti - faranno gravitare il costo complessivo dell’operazione intorno ai 45 milioni. Un sacrificio giudizioso agli occhi della dirigenza juventina, ben conscia che non ci siano sul mercato profili dal medesimo status - pronti e in grado di dare garanzie concrete fin da subito - rilevabili a cifre inferiori. Non senza correre il rischio di incappare in un Openda bis…