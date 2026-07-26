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"Barcola, niente rinnovo col Psg": dubbi sul futuro e intanto quattro top club mostrano interesse

L'esterno francese ha un contratto fino al 2028 ma non vuole prolungare: i motivi della scelta e il mercato
2 min
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"Barcola, niente rinnovo col Psg": dubbi sul futuro e intanto quattro top club mostrano interesse© Agenzia Aldo Liverani Sas

Il futuro di Bradley Barcola al PSG potrebbe essere lontano dalla capitale francese. L'attaccante classe 2002 avrebbe infatti deciso di interrompere le discussioni per il rinnovo del contratto, attualmente valido fino al 2028. La scelta del giocatore non sarebbe legata a questioni economiche, ma a valutazioni di carattere tecnico. Una decisione che potrebbe aprire le porte a un trasferimento durante la prossima sessione estiva di mercato.

Barcola respinge il rinnovo: la scelta nasce da motivazioni tecniche

Dopo mesi di attente riflessioni, Barcola avrebbe comunicato la volontà di non proseguire le trattative con il PSG. Il club francese aveva messo sul tavolo una proposta importante con un significativo aumento dello stipendio, ma l'aspetto finanziario non avrebbe influito sulla decisione finale. L'attaccante vorrebbe valutare nuove prospettive per il proprio percorso professionale. La possibile rottura nei negoziati potrebbe spingere la società parigina a prendere in considerazione una cessione in estate.

Quattro club interessati al talento francese

Secondo quanto riportato da L'Equipe, diversi top club europei hanno già acceso i riflettori su Barcola. Liverpool, Arsenal, Bayern Monaco e Chelsea avrebbero manifestato interesse per il giovane esterno offensivo. Nella passata stagione il francese ha collezionato 49 presenze con 13 reti all'attivo, confermandosi uno dei profili più interessanti del panorama internazionale. Il suo futuro potrebbe quindi diventare uno dei temi principali del prossimo mercato estivo.

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