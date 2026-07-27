Spalletti la vuole così, dominante e versatile: dettami e nomi per la nuova Juve

Il sogno Brahim Diaz e la situazione a centrocampo

Tornando indietro di qualche metro, impossibile da nascondere, il grande sogno per la trequarti è sempre Brahim Diaz. Spalletti ha individuato nel nazionale marocchino la pedina ideale per compensare la mancanza denunciata subito dopo il pareggio contro il Verona: «Ci manca un po’ di qualità vera nell’angusto, nella palude della trequarti, nello spazio tra difensore e centrocampisti avversari». Gli piace tanto Brahim. Perché sa interpretare tanti ruoli sulla trequarti. E stuzzica pure l’appetito di Massara, che l’ha già avuto al Milan: ci proveranno fino all’ultimo secondo. In mezzo al campo, al netto di tanti giocatori in esubero e di alcuni ancora sotto esame (su tutti Miretti e Douglas Luiz, che attendono una valutazione definitiva da parte della Juve), l’elemento già prenotato è Franck Kessié: pronto per vestire la maglia bianconera, con una trattativa che si sta definendo sempre meglio. Prima, però, bisogna sfoltire il reparto, appesantito da tanti uomini al momento sul mercato.