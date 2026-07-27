Calciomercato Juve: l’altra punta oltre Kolo Muani, l’alternativa a Cambiaso e il nome in mediana

Juve, fuori due. Pure Joao Mario dopo Openda

La Juventus si sta cominciando a muovere anche in uscita, passaggio fondamentale per poter operare in entrata: la rosa è da sfoltire e gli esuberi sono ancora tanti, però qualche passo in avanti nelle ultime ore c’è stato. Lois Openda è atteso a Lione per le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto: prestito oneroso da 3 milioni con il club bianconero che darà una mano nel pagamento dell’ingaggio dell’attaccante belga. Il quale a Liegi ha salutato tutti, tra compagni, staff, dirigenti e tanti amici connazionali. Al Lione cercherà di rilanciarsi dopo una stagione a dir poco difficile: se lo augura anche la Juventus, per il mercato del futuro. Nel presente, si avvicina un’altra uscita, sempre in prestito con diritto di riscatto: Joao Mario è ormai a un passo dalla Fiorentina. Accordo in via di definizione dopo un corteggiamento durato mesi: ormai da un po’ il club viola aveva messo la freccia sul Bologna per il terzino portoghese, che non ha mai convinto del tutto Spalletti. La Fiorentina dovrà perfezionare delle cessioni, ma nel frattempo i bianconeri liberano spazio, in attesa di altre uscite: la dirigenza juventina lavora per trovare soluzioni appetibili per i centrocampisti brasiliani Arthur e Douglas Luiz.