Castro alla Roma, Dovbyk al Bologna: il calciomercato si muove

Dopo innumerevoli vicende di mercato che hanno visto protagonista la Roma di Gian Piero Gasperini, si conclude ufficialmente la prima trattativa per il club giallorosso: Santiago Castro - attaccante 2004 di proprietà del Bologna da due stagioni - si può definire un nuovo calciatore della Roma. I due club hanno infatti raggiunto un accordo di massima sulla base di 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del cartellino, con il calciatore che arriverà nella Capitale nelle prossime ore. Il percorso inverso lo farà invece il centravanti ucraino Artem Dovbyk - trattativa propedeutica al trasferimento dell'argentino in giallorosso - che si trasferirà in Emilia con la formula del prestito. Per il calciatore argentino pronto un contratto fino al 2031 da 2,2 milioni di euro all'anno: visite mediche previste nei prossimi giorni, con Gasperini che ha giocato un ruolo fondamentale nella trattativa al fine di ottenere un esito positivo.
Roma-Castro: trattativa definita
Mancano soltanto le firme sui documenti tra Roma e Bologna per l'arrivo a Roma di Santiago Castro, con il calciatore che poi otterrà il via libera per legarsi alla rosa a disposizione di Gasperini - reduce dal pareggio rocambolesco contro il Cannes in amichevole col punteggio di 3-3 -, che finalmente potrà abbracciare il primo acquisto in questa sessione estiva di calciomercato.
La trattativa per l'attaccante dei felsinei, a differenza della telenovela Summerville con finale tragicomico per la Roma, si è risolta in pochissimo tempo, con il Bologna che necessitava di portare a termine una cessione al fine di risanare il bilancio. Così facendo il club rossoblù potrà fare affidamento almeno per un'altra stagione su Jonathan Rowe, esterno d'attacco al centro del progetto di Tedesco, con quest'ultimo che potrà fare affidamento sull'ex capocannoniere della Liga, Artem Dovbyk. E la Roma accoglie il suo nuovo centravanti...