Castro alla Roma, Dovbyk al Bologna: il calciomercato si muove

Dopo innumerevoli vicende di mercato che hanno visto protagonista la Roma di Gian Piero Gasperini, si conclude ufficialmente la prima trattativa per il club giallorosso: Santiago Castro - attaccante 2004 di proprietà del Bologna da due stagioni - si può definire un nuovo calciatore della Roma. I due club hanno infatti raggiunto un accordo di massima sulla base di 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del cartellino, con il calciatore che arriverà nella Capitale nelle prossime ore. Il percorso inverso lo farà invece il centravanti ucraino Artem Dovbyk - trattativa propedeutica al trasferimento dell'argentino in giallorosso - che si trasferirà in Emilia con la formula del prestito. Per il calciatore argentino pronto un contratto fino al 2031 da 2,2 milioni di euro all'anno: visite mediche previste nei prossimi giorni, con Gasperini che ha giocato un ruolo fondamentale nella trattativa al fine di ottenere un esito positivo.