Dibu Martinez sempre più lontano dalla Juve: due le alternative per la porta

Secondo voi Dibu Martinez è il più adatto a prendere il posto di portiere nella Juve? Secondo Spalletti sì, anche se non necessariamente è il suo preferito. Ma nonostante questo sta perdendo terreno nella corsa che lo vede insieme a una manciata di altri colleghi, fra cui spiccano Suzuki e Vicario. Ma perché il Dibu sta perdendo terreno? Intanto e soprattutto perché l'Aston Villa non fa sconti. Ha eretto un muro che la Juve non ha intenzione di valicare alzando l'offerta. I 15 milioni chiesti dai Villains sono considerati una cifra assurda dai dirigenti della Juve. E l'offerta da 5 non è stata neanche presa in considerazione dagli inglesi.