Dibu Martinez sempre più lontano dalla Juve: due le alternative per la porta

Secondo voi Dibu Martinez è il più adatto a prendere il posto di portiere nella Juve? Secondo Spalletti sì, anche se non necessariamente è il suo preferito. Ma nonostante questo sta perdendo terreno nella corsa che lo vede insieme a una manciata di altri colleghi, fra cui spiccano Suzuki e Vicario. Ma perché il Dibu sta perdendo terreno? Intanto e soprattutto perché l'Aston Villa non fa sconti. Ha eretto un muro che la Juve non ha intenzione di valicare alzando l'offerta. I 15 milioni chiesti dai Villains sono considerati una cifra assurda dai dirigenti della Juve. E l'offerta da 5 non è stata neanche presa in considerazione dagli inglesi.
Dibu Martinez, la personalità che servirebbe alla Juve
Oltretutto, la stagione post Mondiale è sempre molto particolare per chi lo ha disputato da protagonista. E Martinez, oltretutto, lo ha perso in finale. L'impatto fisico ed emotivo di quelle cinque settimane rischiano di farsi sentire nel corso della stagione. Infine, se il carisma di Martinez è indubitabile e sarebbe merce utile per la Juve, non tutti, nella dirigenza, sono convinti del suo carattere, molto esuberante e non sempre razionale. Alla Juve servono giocatori di carisma, ma che sappiamo anche avere leadership.
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