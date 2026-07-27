Milan, ecco Diawara dal Troyes: nuovo colpo per Amorim, i dettagli dell'affare

Il Milan continua a rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim e mette a segno un nuovo colpo per il reparto arretrato. Il club rossonero ha definito l'accordo con il Troyes per Sankhoun Diawara, difensore centrale francese classe 2006, superando la concorrenza di altri club interessati, tra cui l'Udinese e i Rangers. L'operazione si è chiusa sulla base di circa 3 milioni di euro, con la formula dell'acquisto a titolo definitivo e una percentuale riconosciuta al club francese su una futura rivendita. Restano da limare gli ultimi dettagli burocratici, dopo i quali il giocatore raggiungerà l'Italia per le visite mediche e la firma del contratto.
Chi è Sankhoun Diawara
Diawara, nato a Parigi, è cresciuto calcisticamente nel Troyes, dove nell'ultima stagione ha totalizzato 14 presenze tra Ligue 2 e Coupe de France. Fisicamente strutturato e a suo agio anche nella costruzione dal basso, ha già vestito la maglia della Nazionale francese Under 19. Il piano del Milan è quello di aggregarlo fin da subito alla prima squadra, come alternativa a Strahinja Pavlovic nel reparto difensivo.