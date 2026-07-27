Stones all'Inter, tutto fatto: i dettagli dell'accordo con l'ex City

L'Inter sarebbe vicina a chiudere l'acquisto del difensore inglese John Stones che, secondo le ultimissime indiscrezioni, avrebbe dato il suo benestare al trasferimento a Milano per la prossima stagione. Il centrale arriverebbe a parametro zero dopo dieci anni al Manchester City, da cui si è svincolato lo scorso 30 giugno. La dirigenza nerazzurra risponde così alle richieste del tecnico Cristian Chivu, in cerca di un profilo esperto per il reparto arretrato: resterebbero da limare soltanto i passaggi burocratici conclusivi prima di programmare le visite mediche.