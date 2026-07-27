Stones all'Inter, tutto fatto: i dettagli dell'accordo con l'ex City

L'Inter sarebbe vicina a chiudere l'acquisto del difensore inglese John Stones che, secondo le ultimissime indiscrezioni, avrebbe dato il suo benestare al trasferimento a Milano per la prossima stagione. Il centrale arriverebbe a parametro zero dopo dieci anni al Manchester City, da cui si è svincolato lo scorso 30 giugno. La dirigenza nerazzurra risponde così alle richieste del tecnico Cristian Chivu, in cerca di un profilo esperto per il reparto arretrato: resterebbero da limare soltanto i passaggi burocratici conclusivi prima di programmare le visite mediche.
Cifre e dettagli del contratto
L'accordo prevedrebbe un contratto biennale con uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione per il giocatore, recentemente accostato con insistenza anche alla Juventus. Una volta definiti gli ultimi dettagli tra le parti, verranno fissati gli esami medici di rito che precederanno la firma e l'ufficialità del trasferimento in nerazzurro.