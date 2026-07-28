Sorloth, riecco la Juve: Spalletti sempre intrigato e Nico Gonzalez può riaprire tutto

Non è reduce da un Mondiale esaltante. Non è facile, infatti, la convivenza nel reparto offensivo con un finalizzatore micidiale come Erling Haaland, terminale inamovibile per eccellenza. Dura la vita di Alexander Sorloth, in questo senso, che con la Nazionale ha faticato più del dovuto a imporsi. A ritagliarsi un ruolo da protagonista in un torneo in cui la Norvegia ha fatto grandissime cose fino ai quarti contro l’Inghilterra. Ma Sorloth resta nel mirino della Juve e soprattutto di Luciano Spalletti. Già, basta tornare indietro di un mese e mezzo per rispolverare il pieno interesse del tecnico nei confronti dell’attaccante dell’Atletico Madrid.

Juve, è cambiato il mondo Da allora, però, è cambiato il mondo: Damien Comolli e Marco Ottolini stavano trattando il giocatore coi Colchoneros. A quel punto, diedero il via libera al tecnico per sentire Sorloth: c’è stata una telefonata. Una chiamata che è servita a Lucio per spiegare il progetto tattico al giocatore e per capire quanta voglia di Juve avesse.

Juventus La Juventus che ha in mente Spalletti: la probabile formazione post mercato Quanto fosse ardente il desiderio di mettersi in discussione a 30 anni con una nuova maglia e in un nuovo campionato, molto differente sotto tutti gli aspetti (tattici in primis) rispetto alla Liga. Sorloth diede ottime risposte a Lucio a pochi giorni dal Mondiale. Da allora, però, la linea si è bruscamente interrotta.