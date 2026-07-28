Calciomercato Juve, la maratona Kolo Muani e l’altra proposta in attacco. Douglas Luiz a colloquio

O Kolo o il gelo. Punto. Il timer alla Continassa scorre inesorabile e picchia sui nervi. Manca ormai meno di una settimana alla partenza per la tournée estiva, ed è logico che alla Continassa tiri un’aria da resa dei conti. Spalletti, del resto, ha piantato in tempi non sospetti i paletti nell’asfalto e non arretrerà di un millimetro: la maglia numero nove ha un solo nome, un solo destino, un solo proprietario possibile. Randal Kolo Muani. A meno che non accada nel giro dei prossimi 5 giorni l’impensabile: e cioè che Vlahovic bussi alla porta del club con la testa china e la coda tra le gambe. Tutto il resto è fumo. O meglio: un compromesso al ribasso che questa Juve non può permettersi.
La Juve vuole Kolo
Come non può permettersi di veder dissipata la copiosa mole di energie - mentali e fisiche - convogliate nell’ultimo mese per riallacciare i rapporti con il Psg e convincerli a liberare una volta per tutte l’attaccante francese. Al costo di ritoccare ulteriormente l’ultima proposta recapitata ai parigini (prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 40 milioni più bonus). In che termini? Garantendo una percentuale maggiore sulla futura rivendita e spingendosi più in là con i bonus.
Non c'è più tempo
Non c’è più tempo per sondare alternative in vista della tournée. E nemmeno per tirare ulteriormente la corda con Campos per strappare uno sconticino che sposterebbe ben poco nell’economia dell’affare. Dal momento che la Juve sa bene che sul mercato non ci siano profili di pari status ingaggiabili a prezzi inferiori. Non senza correre il rischio di affidare la rinascita progettuale del club a una scommessa che potrebbe rivelarsi un David/Openda bis. C’è bisogno di certezze e Kolo, nell’idea della Juve, oltre a Vlahovic è l’unico che può garantirle. E allora insistono, senza tregua, fiduciosi di essere finalmente giunti al traguardo. È solo questione di ore perché la trattativa più contorta e logorante della recente storia bianconera - vale per chi ne legge da mesi ogni aggiornamento e pure per chi si ritrova a raccontarla - volga al termine con la firma di Kolo sul contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni a 5 milioni a stagione; o viceversa con la rottura definitiva. Ipotesi che avrebbe non poche conseguenze in termini ambientali...
Ipotesi Zirkzee
Nel frattempo, Carnevali e Massara restano vigili sul fronte del secondo slot offensivo. Quello che potrebbe vedere in Pellegrino la soluzione più economica - ammesso che il Parma si decida a cederlo in prestito con diritto di riscatto - e in Zirkzee la più suggestiva. La Serie A resta tuttora il campionato che maggiormente ha valorizzato ed esaltato le doti dell’attaccante olandese. Motivo per cui l’ex Bologna tornerebbe volentieri a giocare in Italia. Il suo agente Kia Joorabchian è in azione sul mercato nostrano per provare a trovare la soluzione ideale per il suo assistito. Due piste quelle sondate e battute dal potente agente di origine iraniana, ovvero Como e Juventus. Il club della famiglia Hartono, infatti, è alla ricerca di un attaccante di spessore e nella shortlist biancoblù c’è pure il classe 2001 in uscita dal Manchester United. Valutazioni in corso. Occhio pure alla Juve, forte del più grande estimatore di Zirkzee: quel Ricky Massara che nello scorso gennaio aveva provato a più riprese a portarlo nella Capitale. Alla fine Roma poi virò su input di Gian Piero Gasperini sul connazionale Donyell Malen. Chissà che le loro strade non possano finalmente incrociarsi in bianconero.
Il futuro di Douglas Luiz
Lo United intanto ha aperto la porta alla possibile partenza dell’attaccante olandese in prestito con obbligo di riscatto a 30-35 milioni. Molto meno di quanto chiedevano gli inglesi un anno fa. Se magari a Manchester accettassero la formula del prestito con diritto, la tentazione di affiancarlo a Kolo Muani potrebbe diventare forte per la Juve, anche se Luciano Spalletti preferirebbe un elemento più strutturato fisicamente e in grado di riempire l’area di rigore avversaria. Nei contatti tra la dirigenza bianconera e Kia Joorabchian si è ragionato pure su Douglas Luiz, il cui futuro resta in bilico. Il brasiliano spera di convincere Spalletti a tenerlo e punta ad avere una nuova chance nella mediana juventina anche se la pre-season finora non l’ha visto brillare particolarmente. Tradotto: deve darsi una mossa. Qualche sondaggio tra Ligue 1 e Premier League c’è stato. Vedremo se si tradurranno nei prossimi giorni in proposte concrete dopo il mancato riscatto da parte dell’Aston Villa.
O Kolo o il gelo. Punto. Il timer alla Continassa scorre inesorabile e picchia sui nervi. Manca ormai meno di una settimana alla partenza per la tournée estiva, ed è logico che alla Continassa tiri un’aria da resa dei conti. Spalletti, del resto, ha piantato in tempi non sospetti i paletti nell’asfalto e non arretrerà di un millimetro: la maglia numero nove ha un solo nome, un solo destino, un solo proprietario possibile. Randal Kolo Muani. A meno che non accada nel giro dei prossimi 5 giorni l’impensabile: e cioè che Vlahovic bussi alla porta del club con la testa china e la coda tra le gambe. Tutto il resto è fumo. O meglio: un compromesso al ribasso che questa Juve non può permettersi.
La Juve vuole Kolo
Come non può permettersi di veder dissipata la copiosa mole di energie - mentali e fisiche - convogliate nell’ultimo mese per riallacciare i rapporti con il Psg e convincerli a liberare una volta per tutte l’attaccante francese. Al costo di ritoccare ulteriormente l’ultima proposta recapitata ai parigini (prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 40 milioni più bonus). In che termini? Garantendo una percentuale maggiore sulla futura rivendita e spingendosi più in là con i bonus.
Non c'è più tempo
Non c’è più tempo per sondare alternative in vista della tournée. E nemmeno per tirare ulteriormente la corda con Campos per strappare uno sconticino che sposterebbe ben poco nell’economia dell’affare. Dal momento che la Juve sa bene che sul mercato non ci siano profili di pari status ingaggiabili a prezzi inferiori. Non senza correre il rischio di affidare la rinascita progettuale del club a una scommessa che potrebbe rivelarsi un David/Openda bis. C’è bisogno di certezze e Kolo, nell’idea della Juve, oltre a Vlahovic è l’unico che può garantirle. E allora insistono, senza tregua, fiduciosi di essere finalmente giunti al traguardo. È solo questione di ore perché la trattativa più contorta e logorante della recente storia bianconera - vale per chi ne legge da mesi ogni aggiornamento e pure per chi si ritrova a raccontarla - volga al termine con la firma di Kolo sul contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni a 5 milioni a stagione; o viceversa con la rottura definitiva. Ipotesi che avrebbe non poche conseguenze in termini ambientali...