Calciomercato Juve, la maratona Kolo Muani e l’altra proposta in attacco. Douglas Luiz a colloquio

O Kolo o il gelo. Punto. Il timer alla Continassa scorre inesorabile e picchia sui nervi. Manca ormai meno di una settimana alla partenza per la tournée estiva, ed è logico che alla Continassa tiri un’aria da resa dei conti. Spalletti, del resto, ha piantato in tempi non sospetti i paletti nell’asfalto e non arretrerà di un millimetro: la maglia numero nove ha un solo nome, un solo destino, un solo proprietario possibile. Randal Kolo Muani. A meno che non accada nel giro dei prossimi 5 giorni l’impensabile: e cioè che Vlahovic bussi alla porta del club con la testa china e la coda tra le gambe. Tutto il resto è fumo. O meglio: un compromesso al ribasso che questa Juve non può permettersi.

La Juve vuole Kolo Come non può permettersi di veder dissipata la copiosa mole di energie - mentali e fisiche - convogliate nell’ultimo mese per riallacciare i rapporti con il Psg e convincerli a liberare una volta per tutte l’attaccante francese. Al costo di ritoccare ulteriormente l’ultima proposta recapitata ai parigini (prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 40 milioni più bonus). In che termini? Garantendo una percentuale maggiore sulla futura rivendita e spingendosi più in là con i bonus.

Juventus Mourinho in overbooking, doppio assist mercato alla Juve: il sogno e l’insidia Paratici Non c'è più tempo Non c’è più tempo per sondare alternative in vista della tournée. E nemmeno per tirare ulteriormente la corda con Campos per strappare uno sconticino che sposterebbe ben poco nell’economia dell’affare. Dal momento che la Juve sa bene che sul mercato non ci siano profili di pari status ingaggiabili a prezzi inferiori. Non senza correre il rischio di affidare la rinascita progettuale del club a una scommessa che potrebbe rivelarsi un David/Openda bis. C’è bisogno di certezze e Kolo, nell’idea della Juve, oltre a Vlahovic è l’unico che può garantirle. E allora insistono, senza tregua, fiduciosi di essere finalmente giunti al traguardo. È solo questione di ore perché la trattativa più contorta e logorante della recente storia bianconera - vale per chi ne legge da mesi ogni aggiornamento e pure per chi si ritrova a raccontarla - volga al termine con la firma di Kolo sul contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni a 5 milioni a stagione; o viceversa con la rottura definitiva. Ipotesi che avrebbe non poche conseguenze in termini ambientali...