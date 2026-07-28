Portiere Juve, assalto a Suzuki ma attenzione al Psg: qual è la strategia di Carnevali

Le alternative a Suzuki

Tra Juve e Psg un altro argomento in ballo, oltre al tavolo già apparecchiato per Kolo Muani. Può nascere una sfida di mercato, sebbene Carnevali e Massara non intendano partecipare ad alcun tipo di asta per l’ottimo giapponese: i bianconeri possono valutare di ritoccare l’offerta, senza però toccare il tetto dei 30 milioni, ritenuto eccessivo in considerazione dei reparti che alla Continassa devono ancora sistemare (soprattutto negli ultimi trenta metri). Trubin del Benfica e Atubolu del Friburgo piacciono, ma hanno valutazioni molto alte. Motivo per cui sullo sfondo resta sempre Guglielmo Vicario. L’estremo difensore friulano attende nuovi segnali da Torino: è il più facile da prendere ed è anche il meno impegnativo dal punto di vista della formula col Tottenham.