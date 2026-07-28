Rodri, braccio di ferro Real-City. Intanto Maresca blinda Gvardiol

Il Real Madrid continua a muoversi su più tavoli in questa fase del mercato estivo. Mentre l'ufficio legale è impegnato nella definizione dell'operazione legata a Diomande, la dirigenza blanca sta lavorando anche a un obiettivo di assoluto prestigio per rinforzare il centrocampo. Nel mirino c'è Rodri, uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale e punto di riferimento del Manchester City. Parallelamente, il club inglese ha blindato uno dei suoi pilastri difensivi, ufficializzando il rinnovo di Gvardiol fino al 2031. Due operazioni che confermano la volontà delle grandi d'Europa di pianificare il futuro con largo anticipo.
Il Real Madrid accelera per Rodri
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid avrebbe individuato in Rodri il rinforzo ideale per la propria mediana. Il campione del mondo con la Spagna è legato al Manchester City da un contratto valido fino al 2027, ma il club spagnolo sarebbe deciso ad anticipare la concorrenza. Anche PSG e Barcellona seguono con attenzione la situazione del centrocampista, tuttavia i blancos sembrano avere un vantaggio nella corsa al giocatore.
L'idea sarebbe quella di investire una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro, evitando di attendere la naturale scadenza del contratto. Un investimento importante che testimonia quanto Rodri venga considerato strategico per il futuro della squadra madrilena. La trattativa potrebbe quindi entrare presto nel vivo, nonostante le difficoltà legate alla posizione del Manchester City.
Il City fissa la propria posizione sul centrocampista
Sul futuro di Rodri, però, restano interpretazioni differenti. Sempre secondo Marca, il Manchester City sarebbe disposto a prendere in considerazione una cessione soltanto nel caso in cui fosse il giocatore stesso a chiedere di partire. Una ricostruzione che si scontra con quanto riferito dalla stampa britannica, secondo cui il nuovo allenatore dei Citizens, Enzo Maresca, considera il regista spagnolo una pedina imprescindibile del proprio progetto tecnico. Il club inglese, dunque, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi uomini più rappresentativi. Nei prossimi mesi saranno probabilmente le volontà del calciatore e le strategie delle due società a determinare l'evoluzione della vicenda. Per il momento, il Real resta vigile e pronto a cogliere ogni eventuale apertura.
Gvardiol rinnova con il Manchester City fino al 2031
Nel frattempo il Manchester City ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Gvardiol fino al 2031. Il difensore croato, arrivato all'Etihad nell'estate del 2023 dal Lipsia, continuerà così a essere uno dei punti di riferimento della retroguardia inglese. In questi anni il classe 2002 ha collezionato 122 presenze e realizzato 13 reti, confermandosi anche un'importante risorsa in fase offensiva. Il suo percorso con la maglia dei Citizens è stato impreziosito dalla conquista di sei trofei: Premier League, FA Cup, Coppa di Lega, Mondiale per club, Supercoppa europea e Community Shield. Numeri che certificano la crescita costante del difensore e la fiducia riposta nei suoi confronti dalla società. Il rinnovo rappresenta un ulteriore tassello nella programmazione del club inglese, intenzionato a mantenere una rosa altamente competitiva anche nelle prossime stagioni.
Le parole di Gvardiol e Hugo Viana
Dopo la firma sul nuovo accordo, Gvardiol ha espresso tutta la propria soddisfazione: "Era quello che desideravo. I tifosi sono stati incredibili con me fin dal primo giorno e la società offre tutto ai giocatori. È il miglior club al mondo in cui giocare. Ho ricevuto tantissimo affetto e rispetto durante i miei tre anni qui e non lo do per scontato. I giocatori che abbiamo qui sono straordinari. Questa è una squadra di livello mondiale, giovane e piena di potenziale. Credo che otterremo molti successi". Parole di grande entusiasmo condivise anche dal direttore sportivo Hugo Viana, che ha elogiato il valore del difensore croato: "Josko è un giocatore in cui crediamo fermamente. È giovane, un professionista eccezionale ed è già uno dei migliori difensori al mondo. Incarna perfettamente ciò che cerchiamo nei nostri difensori: può giocare in diverse posizioni, è veloce, forte e quando attacca lo fa in modo superbo. È eccezionale e anche il suo comportamento è davvero impressionante".
Il Real Madrid continua a muoversi su più tavoli in questa fase del mercato estivo. Mentre l'ufficio legale è impegnato nella definizione dell'operazione legata a Diomande, la dirigenza blanca sta lavorando anche a un obiettivo di assoluto prestigio per rinforzare il centrocampo. Nel mirino c'è Rodri, uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale e punto di riferimento del Manchester City. Parallelamente, il club inglese ha blindato uno dei suoi pilastri difensivi, ufficializzando il rinnovo di Gvardiol fino al 2031. Due operazioni che confermano la volontà delle grandi d'Europa di pianificare il futuro con largo anticipo.
Il Real Madrid accelera per Rodri
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid avrebbe individuato in Rodri il rinforzo ideale per la propria mediana. Il campione del mondo con la Spagna è legato al Manchester City da un contratto valido fino al 2027, ma il club spagnolo sarebbe deciso ad anticipare la concorrenza. Anche PSG e Barcellona seguono con attenzione la situazione del centrocampista, tuttavia i blancos sembrano avere un vantaggio nella corsa al giocatore.
L'idea sarebbe quella di investire una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro, evitando di attendere la naturale scadenza del contratto. Un investimento importante che testimonia quanto Rodri venga considerato strategico per il futuro della squadra madrilena. La trattativa potrebbe quindi entrare presto nel vivo, nonostante le difficoltà legate alla posizione del Manchester City.