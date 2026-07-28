Rodri, braccio di ferro Real-City. Intanto Maresca blinda Gvardiol

Le parole di Gvardiol e Hugo Viana

Dopo la firma sul nuovo accordo, Gvardiol ha espresso tutta la propria soddisfazione: "Era quello che desideravo. I tifosi sono stati incredibili con me fin dal primo giorno e la società offre tutto ai giocatori. È il miglior club al mondo in cui giocare. Ho ricevuto tantissimo affetto e rispetto durante i miei tre anni qui e non lo do per scontato. I giocatori che abbiamo qui sono straordinari. Questa è una squadra di livello mondiale, giovane e piena di potenziale. Credo che otterremo molti successi". Parole di grande entusiasmo condivise anche dal direttore sportivo Hugo Viana, che ha elogiato il valore del difensore croato: "Josko è un giocatore in cui crediamo fermamente. È giovane, un professionista eccezionale ed è già uno dei migliori difensori al mondo. Incarna perfettamente ciò che cerchiamo nei nostri difensori: può giocare in diverse posizioni, è veloce, forte e quando attacca lo fa in modo superbo. È eccezionale e anche il suo comportamento è davvero impressionante".