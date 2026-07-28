"Frattesi ha delle situazioni, ora ragioniamo con l'Inter. Juve? Non parlo"

"Io devo ancora incontrare l'Inter, appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro. Juventus? Non parlo di queste cose prima di parlare con l'Inter: non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro: fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo". Ha parlato così Giuseppe Riso, procuratore di Davide Frattesi - centrocampista dell'Inter - finito da tempo in orbita Juventus. Il calciatore azzurro potrebbe essere una delle pedine sacrificabili per mister Chivu, con i bianconeri interessati anche a Franck Kessié - attualmente svincolato -, profilo che a Spalletti piacerebbe e non poco. Da tenere in considerazione anche il destino di Douglas Luiz, sul quale attualmente pende un grosso punto di domanda. Frattesi resta in attesa, e chissà che il suo destino non possa tingersi di bianconero.

Riso: "Mancini un pazzo. Volevo portarlo via, ma ha scelta Roma" Tra gli altri assistiti, Giuseppe Riso ha fatto il punto della situazione anche su Gianluca Mancini, rivelando alcuni retroscena in merito ad un potenziale trasferimento del difensore della Roma mai avvenuto: "Volevo portarlo via, ma lui, anche con offerte importanti, anche con più soldi, ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io lo avrei venduto (ride, ndr). Non ha voluto, ha rifiutato tutto per la Roma, è un gesto che lui fa per la gente della Roma. Gli ho detto: 'Sei un pazzo', ma sono contento perché lui è felice, nonostante potesse guadagnare di più".

Juventus Calciomercato Juve, tutti gli obiettivi ruolo per ruolo: la maxi lista dai sogni alle sorprese In merito agli altri calciatori - tra cui Carlos Augusto, per restare in orbita Inter - ha affermato: "Si parlerà con loro anche del rinnovo sicuramente, a breve. Camarda e Comotto fanno parte di un nuovo Milan, sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e sono contenti loro. Cristante è il capitano della Roma, entrerà nella storia".