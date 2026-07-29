Theo Hernandez si offre alla Juve! Il ruolo di Massara e le condizioni per il colpo

Juve, proposto Theo

Adesso, però, Theo Hernandez spera di rientrare. Di riaffacciarsi al grande calcio e di riprendere in mano una carriera che a quasi 29 anni è tutt’altro che sul viale del tramonto. L’ha dimostrato con la Francia: Theo Hernandez se sta bene ha ancora il suo perché. Ha fisicità e tecnica per dire ancora la propria ad altissimi livelli. Sogna, in particolare, un ritorno in un top club europeo. Per ora l’agente Manuel García Quilón l’ha proposto in Italia: alla Juve e al Napoli.