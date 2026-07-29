Bella la Champions, ma la Juve è la Juve: la priorità mercato di Lucumì

Per la difesa c'è tempo

Ora, però, lo scenario è tutto diverso. Anzitutto, perché i rossoblù - non avendo registrato interessamenti concreti al di fuori del Como - sembrerebbero disposti ad abbassare le pretese per il cartellino del colombiano; e in secondo luogo perché la Juventus, fresca del gruzzoletto arrivato giusto qualche giorno fa dalla cessione di Muharemovic al Leeds (17.4 milioni), avrebbe sufficiente liquidità a disposizione per chiudere il primo colpo in difesa. Ma al momento - come raccontiamo da settimane - le priorità della dirigenza continuano a coincidere con l’acquisto della prima punta titolare e del portiere. Per la difesa ci sarà tempo, considerando che il reparto in questione pullula di profili sgraditi di rientro dai rispettivi prestiti e, in generale, da esuberi con pochissimo mercato. Discorso valido per Cabal, che si è messo di traverso nella doppia operazione con il Genoa per Ekhator, costringendo i bianconeri a inserire come “contropartita” il cartellino di Puczka. Un tappo non indifferente per il quale andrà trovata in fretta una sistemazione. Altrimenti - appunto - l’impressione è che la Juve, dopo Stones, rischierebbe di vedersi strappare l’ennesimo obiettivo di mercato in difesa.