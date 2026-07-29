David grana mercato, la Juve non cambia idea: la differenza dal caso Openda

La sensazione che filtra non è positiva riguardo a un trasferimento altrove dell’attaccante canadese: un po’ è il diretto interessato a voler rimanere, dopo aver compiuto una scelta precisa l’anno scorso, sottoscrivendo da parametro zero un contratto quinquennale con la Juventus da 6 milioni a stagione, primo colpo dell’era Comolli ; un po’ è la mancanza di proposte concrete a rendere complesso trovare una soluzione per l’ad Carnevali e il dt Massara.

Qualche sondaggio, piuttosto timido, c’è stato tra qualche club di Ligue 1, campionato in cui ha fatto molto bene in passato con il Lilla, ma non si è mai andati oltre, per ora. Anche perché la Juventus non intende regalarlo: a differenza di Openda, che non era vendibile a titolo definitivo per evitare una minusvalenza dopo averlo pagato 44 milioni, David è arrivato da svincolato e dunque una sua eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza preziosa per i bilanci bianconeri.