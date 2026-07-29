La Juve parla con l'agente, Douglas Luiz ha un sogno: spunta l'ipotesi scambio

Si era detto: proviamoci. E alla fine la Juve ci ha provato. Anzi: ci sta provando anche adesso, perché le occasioni le offre anche la rosa a disposizione di Spalletti e non solo la buona volontà di quest’ultimo. Risultati? Pochi. Pochini. Douglas Luiz si è confermato in tutto e per tutto. Negli elementi positivi - è il centrocampista con il tasso qualitativo più alto di tutti -, in quelli negativi. Cioè: ritmo, corse all’indietro, condizione ancora molto indietro, pur ritrovandosi nelle prime curve della preparazione. Insomma, Lucio ha capito da dove poter ripartire, ma allo stesso tempo ha capito pure quanto ci sia bisogno di altro. Quantomeno di più certezze.