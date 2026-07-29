Pellegrino, blitz Paratici! La Fiorentina supera la Juve. Kean, ci riprova il Como

La Fiorentina vuole giocare d’anticipo sul mercato e non farsi cogliere impreparata, qualora Moise Kean dovesse volare altrove nei prossimi giorni (occhio al Como e non solo…). Per questo motivo Fabio Paratici ha bloccato Mateo Pellegrino, che il Parma valuta almeno 30 milioni. Lavori in corso per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni; mentre la punta argentina avrebbe già dato il placet al trasferimento in maglia viola (pronto un quinquennale). La Fiorentina intanto è in chiusura per il terzino sinistro Valdepeñas dal Real Madrid (affare da circa 8 milioni) e insiste per avere Thorstvedt a centrocampo dal Sassuolo. Proprio gli emiliani pensano allo svincolato Remo Freuler per la mediana: proposto un annuale da 1,1 milioni con opzione al centrocampista svizzero, che ha sul tavolo pure una proposta dell’Neom SC (biennale da 2,5 milioni annui). Oggi gli emiliani contano di chiudere e completare l’acquisto della punta Bowie dal Verona per 10 milioni: dal Sassuolo potrebbe fare il percorso inverso Mulattieri (da definire ancora la formula).

Lazio, caccia al centravanti Continua la caccia della Lazio a un nuovo centravanti: oltre a Füllkrug (West Ham) sondato il terreno per Broja (Burnley); mentre Cancellieri potrebbe partire: l’esterno d’attacco piace a Fiorentina e Olympiacos. Sfuma invece l’acquisto del centrale Markmann (Nordjaelland). Sempre molto attivo il Venezia che prende Moreno in difesa e si avvicina a Sohm (Fiorentina) per la mediana. Inoltre il ds Antonelli lavora anche per ingaggiare un dodicesimo: in lizza Scuffet (Pisa) e Montipò (Verona). Il Monza vuole fare shopping in casa Inter: nel mirino Massolin e Akinsanmiro per il centrocampo; mentre in difesa può arrivare Terracciano (Milan). Manca solo l’ufficialità per Diallo al Parma, che l’ha prelevato dal Borussia Dortmund per 1,5 milioni. Visite mediche oggi per lo svincolato Akpoguma (ex Hoffenheim) col Frosinone. Dopo gli arrivi di Amondarain e Dovbyk ora il Bologna è alla ricerca di un difensore centrale: piace Pirola (Olymliacos) come possibile erede di Lucumì che andrà via (Como in vantaggio su Juve, Besiktas e Galatasaray).

Calciomercato Calciomercato, la Top 11 degli svincolati: quanta Italia nelle occasioni a zero Atalanta, il rinnovo di Scamacca Proseguono poi i dialoghi tra Atalanta e Gianluca Scamacca in merito alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2028: pronto il prolungamento fino al 2030. In uscita dalla Dea Daniel Maldini, che andrà via in prestito con obbligo di riscatto: avanza il Cagliari ma pure il Sassuolo resta vigile; mentre il fantasista ha declinato una proposta proveniente dalla Turchia. Otele (Basilea) verso Lecce, dove può rimpiazzare Banda (promessosi agli arabi dell’Al Fateh), che da ormai una settimana ha fatto perdere le proprie tracce. Una vicenda spinosa che ha mandato su tutte le furie la dirigenza giallorossa. Infine il Genoa tratta Obaretin (Napoli) e Medina (Tondela) per puntellare il reparto difensivo.